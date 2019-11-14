Сім’я і ялинки: міністр енергетики Оржель розповів про хобі

Міністр енергетики Олексій Оржель розповів, що з появою цієї посади в уряді в нього стало дуже мало вільного часу. Раніше міністр проводив більше часу з рідними та полюбляв працювати на дачі.

"Працюємо до ночі, приїжджаємо дуже рано на роботу. Зараз головне хобі – це все ж таки побачити сім’ю, поспілкуватися", – розповів Оржель в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу.

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Зараз я дуже відверто шкодую, що донька зростає, в неї – перший клас, щодня щось нове, вони щодня розвиваються. І коли цього не бачиш, дуже сильно втрачаєш. Це такі недоліки поточної роботи,

– зізнався міністр.

Він розповів, що раніше своє дозвілля проводив здебільшого з сім’єю. Зокрема, усі разом поралися на дачі.

"Ну, картоплі не було, але ялинки намагалися садити, щоб там щось виростало. Завжди воно якось не виходило: щось не виростало, щось виростало. Але на минулому-позаминулому тижні ми намагалися підготувати це все до зими, тому що дуже довго вже не були на дачі і не могли привести її до якогось нормального стану", – поділився Оржель.

Він пояснив, що ялинками вирішив зайнятися тому, що вони не потребують особливого догляду, бо ці дерева просто або ростуть, або не ростуть. Ялинки висаджують на клумбі, але на Новий рік не рубають. Дерева – суто декоративні.

Ми любили подорожувати до того, як з’явилася нова робота. Все вирішує в цьому випадку дружина. Мені так простіше. Вона не все вирішує, але щодо дозвілля або якогось там елементу проведення часу більше довіряю їй,

– розповів міністр.

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Що відомо про Олексія Оржеля? Посаду міністра енергетики і захисту довкілля отримав у серпні 2019 року. Раніше разом з прем'єром Олексієм Гончаруком працював в Офісі ефективного регулювання (BRDO).



Оржель закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", отримав ступінь магістра за спеціальністю "Енергетичний менеджмент".



З 2006 по 2014 рік працював у Національному регуляторі у сфері енергетики. З 2014 року працював у приватному секторі. Він міг би стати нардепом нинішньої Ради (пройшов за списками "Слуги народу"), але віддав перевагу кар'єрі у виконавчій владі. У кулуарах Ради Оржеля пов'язують з ексглавою Адміністрації Президента часів Петра Порошенко – Борисом Ложкіним.