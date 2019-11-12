Через роботу в Кабміні Дубілет був змушений віддати кота другу

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів, що покинувши бізнес та почавши працювати високопосадовцем, йому довелося віддати другові свого знаменитого кота, який вже встиг стати символом "Монобанку".

Про це сам Дубілет розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

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За його словами, в нього навіть були думки поселити кота в Кабміні.

"Були такі думки. Але я подумав, що це буде занадто епатажно. В когось може бути алергія, хтось відкриє двері – а кіт вистрибне. Складне питання, подивимося", – сказав міністр.

Дубілет пояснив, що наразі зовсім не має часу на улюбленця, тому віддав його своєму товаришу.

Він, на жаль, зараз не живе зі мною. Коли я переїхав у Кабмін, то почав рідко бувати вдома. Просто приїжджаю, лягаю спати, а потім відразу їду у Кабмін. І я дійшов до висновку, що коту досить складно у такому режимі, тому ми домовилися з моїм другом, що він переїжджає до нього. Сподіваюся, це тимчасово. Можливо, коли я повернуся до бізнесу, то спробую кота вмовити повернутися назад,

– пояснив Дубілет, жартуючи.

Що відомо про кота Дубілета?

Кота Дубілета звати Хайон – на честь відомого іспанського дизайнера-архітектора.

Кіт став відомим ще тоді, коли Дубілет займався бізнесом. Улюбленець був настільки популярний в його інстаграмі, що навіть став символом "Монобанку", співзасновником якого і є Дубілет. Після цього інтернет-банк почав виготовляти наліпки і стікери із зображенням різних котів зі смішними цитатами.

Свого часу ми звернули увагу на те, що мій кіт більш популярний ніж я у соцмережах. І ми вирішили використовувати тему котів у нашому бізнесі,

– пояснив Дубілет.



Наліпки з котиками від "Монобанку"



На таку ідею надихнув кіт Дубілета