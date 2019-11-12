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      Через роботу в Кабміні Дубілет був змушений віддати кота другу

      115 Читать новость на русском
      Дмитро Дубілет і його кіт
      Дмитро Дубілет і його кіт / фото із соцмереж

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів, що покинувши бізнес та почавши працювати високопосадовцем, йому довелося віддати другові свого знаменитого кота, який вже встиг стати символом "Монобанку".

      Про це сам Дубілет розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

      Також в інтерв'ю: Яка зарплата у міністра Дубілета і чому в нього немає власних житла та авто

      За його словами, в нього навіть були думки поселити кота в Кабміні. 

      "Були такі думки. Але я подумав, що це буде занадто епатажно. В когось може бути алергія, хтось відкриє двері – а кіт вистрибне. Складне питання, подивимося", – сказав міністр.

      Дубілет пояснив, що наразі зовсім не має часу на улюбленця, тому віддав його своєму товаришу.

      Він, на жаль, зараз не живе зі мною. Коли я переїхав у Кабмін, то почав рідко бувати вдома. Просто приїжджаю, лягаю спати, а потім відразу їду у Кабмін. І я дійшов до висновку, що коту досить складно у такому режимі, тому ми домовилися з моїм другом, що він переїжджає до нього. Сподіваюся, це тимчасово. Можливо, коли я повернуся до бізнесу, то спробую кота вмовити повернутися назад,
      – пояснив Дубілет, жартуючи.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вчера я решил устроить себе субботний дневной сон. Я завалился в кровать и начал было погружаться в обволакивающую негу, как вдруг меня подорвало. “Где Кот?!”. Меня прострелило, что я не видел его уже несколько часов. Обычно мой кот — сама назойливость. Если я сажусь работать, он тут же взгромождается на клавиатуру. Если я иду спать — прыгнуть на меня откуда-то сверху. Но сейчас его нигде не было. Чертыхаясь, я выбрался из-под одеяла и пошел рыскать по своей небольшой квартире. Я заглянул под кровать и диван. Я заглянул во все шкафы. Я звал его по имени (осознавая всю глупость затеи, так как он никогда не отзывался на имя). Кота нигде не было. Я бессмысленно выглянул в окно. Я безыдейно вышел из квартиры и осмотрел лестничную площадку. Я проверил мусорники и спортивные сумки. Как сквозь землю провалился. Немного запаниковав, я позвонил Кате, бывшей супруге. Катя, отличавшаяся всегда бОльшим хладнокровием, успокоила меня и посоветовала еще раз пройтись по всем шкафам, даже самым закрытым и невероятным. Без особой надежды я начал более методично открывать всю мебель, которая попадалась мне на глаза. И вот, наконец, я зачем-то открыл выдвигающийся ящик на кухне и с изумлением обнаружил там как ни в чем ни бывало сидящего Кота. Подлец сидел там несколько часов и не подавал ни звука. Уже задним числом я понял, что доставал из ящика мусорный пакет и открыл его буквально на мгновение. Как он умудрился тут же залезть в него, уму не постижимо! Я уставился на Кота, оторопев от возмущения. Кот, как ни в чем ни бывало, гордо выбрался из ящика и потрусил куда-то по своим делам.

      Допис, поширений Dima Dubilet (@dubilet)

      Що відомо про кота Дубілета?

      Кота Дубілета звати Хайон – на честь відомого іспанського дизайнера-архітектора.

      Кіт став відомим ще тоді, коли Дубілет займався бізнесом. Улюбленець був настільки популярний в його інстаграмі, що навіть став символом "Монобанку", співзасновником якого і є Дубілет. Після цього інтернет-банк почав виготовляти наліпки і стікери із зображенням різних котів зі смішними цитатами.

      Свого часу ми звернули увагу на те, що мій кіт більш популярний ніж я у соцмережах. І ми вирішили використовувати тему котів у нашому бізнесі,
      – пояснив Дубілет.

      монобанк наклейки
      Наліпки з котиками від "Монобанку"

      монобанк наклейки
      На таку ідею надихнув кіт Дубілета

      blog_ava
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      12 листопада
      5583
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Світ тварин
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