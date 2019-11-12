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      Из-за работы в Кабмине Дубилет был вынужден отдать кота другу

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      Из-за работы в Кабмине Дубилет был вынужден отдать кота другу

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что, покинув бизнес и начав работать чиновником, ему пришлось отдать другу своего знаменитого кота, который уже успел стать символом "Монобанка".

      Об этом сам Дубилет рассказал в эксклюзивном интервью для 24 канала.

      Также в интервью: Какая зарплата у министра Дубилета и почему у него нет собственных жилья и авто

      По его словам, у него даже были мысли поселить кота в Кабмине.

      "Были такие мысли. Но я подумал, что это будет слишком эпатажно. У кого-то может быть аллергия, кто-то откроет дверь – а кот выпрыгнет. Сложный вопрос, посмотрим", – сказал министр.

      Дубилет объяснил, что пока совсем не имеет времени на любимца, поэтому отдал его своему товарищу.

      Он, к сожалению, сейчас не живет со мной. Когда я переехал в Кабмин, то стал редко бывать дома. Просто приезжаю, ложусь спать, а потом сразу еду в Кабмин. И я пришел к выводу, что коту достаточно сложно в таком режиме, поэтому мы договорились с моим другом, что он переезжает к нему. Надеюсь, это временно. Возможно, когда я вернусь к бизнесу, то попробую кота уговорить вернуться обратно,
      – пояснил Дубилет, шутя.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вчера я решил устроить себе субботний дневной сон. Я завалился в кровать и начал было погружаться в обволакивающую негу, как вдруг меня подорвало. “Где Кот?!”. Меня прострелило, что я не видел его уже несколько часов. Обычно мой кот — сама назойливость. Если я сажусь работать, он тут же взгромождается на клавиатуру. Если я иду спать — прыгнуть на меня откуда-то сверху. Но сейчас его нигде не было. Чертыхаясь, я выбрался из-под одеяла и пошел рыскать по своей небольшой квартире. Я заглянул под кровать и диван. Я заглянул во все шкафы. Я звал его по имени (осознавая всю глупость затеи, так как он никогда не отзывался на имя). Кота нигде не было. Я бессмысленно выглянул в окно. Я безыдейно вышел из квартиры и осмотрел лестничную площадку. Я проверил мусорники и спортивные сумки. Как сквозь землю провалился. Немного запаниковав, я позвонил Кате, бывшей супруге. Катя, отличавшаяся всегда бОльшим хладнокровием, успокоила меня и посоветовала еще раз пройтись по всем шкафам, даже самым закрытым и невероятным. Без особой надежды я начал более методично открывать всю мебель, которая попадалась мне на глаза. И вот, наконец, я зачем-то открыл выдвигающийся ящик на кухне и с изумлением обнаружил там как ни в чем ни бывало сидящего Кота. Подлец сидел там несколько часов и не подавал ни звука. Уже задним числом я понял, что доставал из ящика мусорный пакет и открыл его буквально на мгновение. Как он умудрился тут же залезть в него, уму не постижимо! Я уставился на Кота, оторопев от возмущения. Кот, как ни в чем ни бывало, гордо выбрался из ящика и потрусил куда-то по своим делам.

      Допис, поширений Dima Dubilet (@dubilet)

      Что известно о коте Дубилета?

      Кота Дубилета зовут Хайон – в честь известного испанского дизайнера-архитектора.

      Кот стал известным еще тогда, когда Дубилет занимался бизнесом. Любимец был настолько популярен в его инстаграме, что даже стал символом "Монобанка", соучредителем которого и является Дубилет. После этого интернет-банк начал изготавливать наклейки и стикеры с изображением различных кошек со смешными цитатами.

      В свое время мы обратили внимание на то, что мой кот более популярен чем я в соцсетях. И мы решили использовать тему кошек в нашем бизнесе,
      – пояснил Дубилет.

      монобанк наклейки
      Стикеры с котиками от "Монобанка"

      монобанк наклейки
      На таку идею вдохновил кот Дубилета

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины Мир животных
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