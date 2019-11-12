Из-за работы в Кабмине Дубилет был вынужден отдать кота другу

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что, покинув бизнес и начав работать чиновником, ему пришлось отдать другу своего знаменитого кота, который уже успел стать символом "Монобанка".

Об этом сам Дубилет рассказал в эксклюзивном интервью для 24 канала.

Также в интервью: Какая зарплата у министра Дубилета и почему у него нет собственных жилья и авто

По его словам, у него даже были мысли поселить кота в Кабмине.

"Были такие мысли. Но я подумал, что это будет слишком эпатажно. У кого-то может быть аллергия, кто-то откроет дверь – а кот выпрыгнет. Сложный вопрос, посмотрим", – сказал министр.

Дубилет объяснил, что пока совсем не имеет времени на любимца, поэтому отдал его своему товарищу.

Он, к сожалению, сейчас не живет со мной. Когда я переехал в Кабмин, то стал редко бывать дома. Просто приезжаю, ложусь спать, а потом сразу еду в Кабмин. И я пришел к выводу, что коту достаточно сложно в таком режиме, поэтому мы договорились с моим другом, что он переезжает к нему. Надеюсь, это временно. Возможно, когда я вернусь к бизнесу, то попробую кота уговорить вернуться обратно,

– пояснил Дубилет, шутя.

Что известно о коте Дубилета?

Кота Дубилета зовут Хайон – в честь известного испанского дизайнера-архитектора.

Кот стал известным еще тогда, когда Дубилет занимался бизнесом. Любимец был настолько популярен в его инстаграме, что даже стал символом "Монобанка", соучредителем которого и является Дубилет. После этого интернет-банк начал изготавливать наклейки и стикеры с изображением различных кошек со смешными цитатами.

В свое время мы обратили внимание на то, что мой кот более популярен чем я в соцсетях. И мы решили использовать тему кошек в нашем бизнесе,

– пояснил Дубилет.



Стикеры с котиками от "Монобанка"



На таку идею вдохновил кот Дубилета