Яка зарплата у міністра Дубілета і чому в нього немає власних житла та авто

Зарплата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета з усіма надбавками становить близько 30 тисяч гривень на місяць. Але він планує відмовитися від неї.

"Я зараз розглядаю, яким чином правильно від неї відмовитися, щоб це нормально виглядало. Тому що я вважаю, що держава має платити тим, кому це справді потрібно", – розповів Дубілет в інтерв’ю 24 каналу.

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Міністр уточнив, що планує жити на гроші, зароблені завдяки Monobank, творцем якого він є.

"Завдяки Monobank є певна "подушка", завдяки якій можна не хвилюватися поки що за гроші", – пояснив Дубілет.

Міністр при цьому не має власного автомобіля та живе в орендованій квартирі.

В мене така філософія, що необов’язково мати якісь речі, щоб ними користуватися. Це досить поширена думка про те, що ми живемо в sharing economy – коли ти можеш ділити якісь речі з іншими людьми, орендувати квартиру, користуватися Uklon або Uber і так далі. Зараз саме фактор володіння набагато менш важливий, ніж у 20-му столітті,

– пояснив Дубілет.

Він додав, що має водійські права, проте не дуже любить керувати автомобілем. Міністрові більше до вподоби таксі, бо йому цікавіше сидіти позаду та читати щось.

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Що відомо про Monobank? Український інтернет-банк, створений у 2017 році. Розробник банку – компанія Fintech Band, засновниками якої є колишні працівники "Приватбанку" Олександр та Дмитро Дубілети та інші. Банк не має відділень, майже всі послуги надаються за допомогою мобільного додатку.