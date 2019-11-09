12:14
9 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: На Росії презентували нову вундервафлю. Пристрасті Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      21:40, 8 листопада
      Вєсті.UA: Табори для "слуг народу". Коміка Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:57, 8 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Яка зарплата у міністра Дубілета і чому в нього немає власних житла та авто

      924 Читать новость на русском
      Дмитро Дуділет розповів про свої доходи
      Дмитро Дуділет розповів про свої доходи / biz.censor.net.ua

      Зарплата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета з усіма надбавками становить близько 30 тисяч гривень на місяць. Але він планує відмовитися від неї.

      "Я зараз розглядаю, яким чином правильно від неї відмовитися, щоб це нормально виглядало. Тому що я вважаю, що держава має платити тим, кому це справді потрібно", – розповів Дубілет в інтерв’ю 24 каналу.

      Читайте також: Міністр Дубілет просить державної охорони: причини та деталі

      Міністр уточнив, що планує жити на гроші, зароблені завдяки Monobank, творцем якого він є.

      "Завдяки Monobank є певна "подушка", завдяки якій можна не хвилюватися поки що за гроші", – пояснив Дубілет.

      Міністр при цьому не має власного автомобіля та живе в орендованій квартирі.

      В мене така філософія, що необов’язково мати якісь речі, щоб ними користуватися. Це досить поширена думка про те, що ми живемо в sharing economy – коли ти можеш ділити якісь речі з іншими людьми, орендувати квартиру, користуватися Uklon або Uber і так далі. Зараз саме фактор володіння набагато менш важливий, ніж у 20-му столітті,
      – пояснив Дубілет.

      Він додав, що має водійські права, проте не дуже любить керувати автомобілем. Міністрові більше до вподоби таксі, бо йому цікавіше сидіти позаду та читати щось.

      Дізнайтеся, яку зарплату отримали Зеленський і Богдан за жовтень

      Що відомо про Monobank? Український інтернет-банк, створений у 2017 році. Розробник банку – компанія Fintech Band, засновниками якої є колишні працівники "Приватбанку" Олександр та Дмитро Дубілети та інші. Банк не має відділень, майже всі послуги надаються за допомогою мобільного додатку.

      blog_ava
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні
      103186
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Зарплата Гроші Авто Новини нерухомості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 10:00 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 103178
      Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      сьогодні , 09:30 Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      Настя Сукач 3764
      Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      31 жовтня , 10:30 Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      820
      В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      сьогодні , 08:40 В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      Наталя Ромашова 281
      Українські мати: лайся красиво (18+)
      сьогодні , 07:01 Українські мати: лайся красиво (18+)
      Настя Сукач 31784
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук