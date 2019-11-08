Яку зарплату отримали Зеленський і Богдан за жовтень

Президент України Володимир Зеленський отримав 28 тисяч гривень зарплати за жовтень. Така ж ставка була і в його попередника Петра Порошенка.

Водночас голова Офісу Президента Андрій Богдан отримав за жовтень зарплату у розмірі 39 тисяч 258 гривень. Так, зарплата Богдана виявилась на понад 11 тисяч гривень вищою, ніж у Зеленського, повідомляє 112.ua із посиланням на дані Держуправління справами.

Читайте також: Зеленський задекларував дохід у майже мільйон гривень

За що саме Богдану нарахували таку зарплату?

З отриманої Богданом суми його посадовий оклад становив 16 тисяч 363 гривні;

за інтенсивність праці голова ОП отримав надбавку в розмірі 9 тисяч 818 гривень;

за вислугу років – 4 тисячі 418 гривень;

за роботу в умовах режимних обмежень – 3 тисячі 272 гривні;

сума інших виплат (премій, індексацій) склала 5 тисяч 385 гривень.

При цьому з нарахованої Богдану зарплати стягнули 7 тисяч 655 гривень податків.

Дивіться інфографіку про розмір зарплат за жовтень народних депутатів:



Які зарплати за жовтень отримали депутати Верховної Ради / Інфографіка 24 каналу