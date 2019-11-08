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      Яку зарплату отримали Зеленський і Богдан за жовтень

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      Зарплата Зеленського і Богдана за жовтень 2019 - розмір зарплати за місяць
      Зарплата Зеленського і Богдана за жовтень / radiosvoboda.org

      Президент України Володимир Зеленський отримав 28 тисяч гривень зарплати за жовтень. Така ж ставка була і в його попередника Петра Порошенка.

      Водночас голова Офісу Президента Андрій Богдан отримав за жовтень зарплату у розмірі 39 тисяч 258 гривень. Так, зарплата Богдана виявилась на понад 11 тисяч гривень вищою, ніж у Зеленського, повідомляє 112.ua із посиланням на дані Держуправління справами.

      Читайте також: Зеленський задекларував дохід у майже мільйон гривень

      За що саме Богдану нарахували таку зарплату?

      • З отриманої Богданом суми його посадовий оклад становив 16 тисяч 363 гривні;
      • за інтенсивність праці голова ОП отримав надбавку в розмірі 9 тисяч 818 гривень;
      • за вислугу років – 4 тисячі 418 гривень;
      • за роботу в умовах режимних обмежень – 3 тисячі 272 гривні;
      • сума інших виплат (премій, індексацій) склала 5 тисяч 385 гривень.

      При цьому з нарахованої Богдану зарплати стягнули 7 тисяч 655 гривень податків.

      Дивіться інфографіку про розмір зарплат за жовтень народних депутатів:

      зарплати народні депутати жовтень Верховна Рада які зарплати
      Які зарплати за жовтень отримали депутати Верховної Ради / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Зарплата Гроші Володимир Зеленський Андрій Богдан
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