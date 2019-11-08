Какую зарплату получили Зеленский и Богдан за октябрь

Президент Украины Владимир Зеленский получил 28 тысяч гривен зарплаты за октябрь. Такая же ставка была и у его предшественника Петра Порошенко.

Вместе с тем глава Офиса Президента Андрей Богдан получил за октябрь зарплату в размере 39 тысяч 258 гривен. Так, зарплата Богдана оказалась более чем на 11 тысяч гривен выше, чем у Зеленского, сообщает 112.ua со ссылкой на данные Госуправления делами.

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За что именно Богдану насчитали такую зарплату?

Из полученной Богданом суммы его должностной оклад составлял 16 тысяч 363 гривны;

за интенсивность труда председатель ОП получил прибавку в размере 9 тысяч 818 гривен;

за выслугу лет – 4 тысячи 418 гривен;

за работу в условиях режимных ограничений – 3 тысячи 272 гривны;

сумма других выплат (премий, индексаций) составила 5 тысяч 385 гривен.

При этом с начисленной Богдану зарплаты взыскали 7 тысяч 655 гривен налогов.

Смотрите инфографику о размере зарплат за октябрь народных депутатов:



Какие зарплаты за октябрь получили депутаты Верховной Рады / Инфографика 24 канала