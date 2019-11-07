Зеленский задекларировал доход в почти миллион гривен

Президент Украины Владимир Зеленский указал в своей электронной декларации 902 тысячи 454 гривны дохода. Эти изменения в е-декларации датированы 6 ноября.

По данным в декларации на сайте НАПК, Зеленский получил эти деньги от сдачи имущества в аренду иностранцам с именами Сиран Сонг и Хинуи Лин. При этом президент не уточнил в своей декларации, что это за имущество.

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В августе стало известно, что Зеленский полностью вышел из бизнеса и передал свои доли в компаниях трем партнерам – братьям Сергею и Борису Шефирам, а также Тимуру Миндичу.

В своей декларации перед вступлением на должность президента Зеленский указывал, что ему полностью принадлежали компании "Киноквартал" и "Студия Квартал-95", а также доли еще в 10-ти украинских компаниях.