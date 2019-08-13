Зеленский официально вышел из бизнеса: передал доли своим партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский полностью вышел из бизнеса. Он передал свои доли в компаниях трем партнерам – братьям Сергею и Борису Шефирам, а также Тимуру Миндичу.

Больше всего досталось первому помощнику президента Зеленского и одноименному президенту Сергею Шефиру, который получил доли в 8 компаниях, пишет издание "Liga.net".

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Фактически, имя Владимира Зеленского осталось в документах только одного юридического лица – общественной организации Молодежный центр "Лига смеха".

Так, доля Владимира и Елены Зеленских в "Студии Квартал-95", которая занималась производством шоу-проектов и развлекательных программ, отошла Сергею Шефиру. Отныне он единоличный владелец.

Что интересно, директорское кресло покинул и исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов. На этот раз в пользу другого Шефира – Бориса.

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О выходе из числа учредителей компании "Квартал 95", которая занимается производством кинофильмов и телевизионных программ, Зеленский заявил после расследования издания "Радио Свобода" о владении компаниями в России. Сейчас у Green Family три владельца – братья Шефиры и Тимур Миндич.

Иван Баканов так же уступил директорское кресло на пользу Бориса Шефира.

Довольно интересно, что есть и третья компания с названием "Студия Квартал 95", которая занимается организацией строительства. Свою долю в ней Зеленский передал Сергею Шефиру.

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Пакет президента Украины в телеканале "Квартал ТВ" также перешел Сергею Шефиру. Тот, в свою очередь, освободил должность директора телеканала для своего брата Бориса.

Свою долю в Animation Studio, которая занимается производством полнометражных мультфильмов, Владимир Зеленский передал братьям Шефирам.

Судьба президента в компании "Квартал-концерт", которая занимается организацией концертов и гастрольных туров, уже привычно перешла Сергею Шефиру. Кроме того, ему полностью перешла кинокомпания "Квартал". Теперь младшему Шефиру принадлежит 100% компании.

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Так же Сергею Шефиру перешли доли Владимира Зеленского в ресторане "Фиш-Хаус", кинокомпании "Гауди Студио", занимающейся выпуском телевизионных шоу, и звуко- и видеозаписывающая компания "Инвест Анима".

Что Владимир Зеленский говорил о своем бизнесе?

Еще будучи только кандидатом в президенты, Владимир Зеленский пообещал выйти из бизнеса. Мол, никто не будет нарушать закон (запрещает президенту заниматься бизнесом – 24 канал).



Будущий президент уже тогда рассматривал вариант передать свой бизнес друзьям или, как он тогда заявлял, "людям, которые этого заслуживают". Во время президентской гонки он отмечал, что это могут быть люди из его команды.