Зеленський офіційно вийшов з бізнесу: передав частки своїм партнерам

Президент України Володимир Зеленський повністю вийшов з бізнесу. Він передав свої частки у компаніях трьом партнерам – братам Сергію і Борису Шефірам, а також Тимуру Міндічу.

Найбільше дісталося першому помічнику президента Зеленського і однойменного президента Сергію Шефіру, який отримав частки у 8 компаніях, пише видання "Liga.net".

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Фактично, ім'я Володимира Зеленського залишилося у документах лише однієї юридичної особи – громадської організації Молодіжний центр "Ліга сміху".

Так, частка Володимира і Олени Зеленський у "Студії Квартал-95", яка займалась виробництвом шоу-проектів і розважальних програм, відійшла Сергію Шефіру. Відтепер він одноосібний власник.

Що цікаво, директорське крісло покинув і виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов. Цього разу на користь іншого Шефіра – Бориса.

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Про вихід з числа засновників компанії "Квартал 95", що займається виробництвом кінофільмів та телевізійних програм, Зеленський заявив після розслідування видання "Радіо Свобода" про володіння компаніями в Росії. Нині у Green Family три власники – брати Шефіри та Тимур Міндіч.

Іван Баканов так само поступився директорським кріслом на користь Бориса Шефіра.

Доволі цікаво, що є й третя компанія з назвою "Студія Квартал 95", яка займається організацією будівництва. Свою частку у ній Зеленський передав Сергію Шефіру.

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Пакет президента України у телеканалі "Квартал ТВ" так само перейшов Сергію Шефіру. Той, своєю чергою, звільнив посаду директора телеканалу для свого брата Бориса.

Свою частку в Animation Studio, яка займається виробництвом повнометражних мультфільмів, Володимир Зеленський передав братам Шефірам.

Доля президента у компанії "Квартал-концерт", яка займається організацією концертів та гастрольних турів, вже звично перейшла Сергію Шефіру. Крім того, йому повністю перейшла кінокомпанія "Квартал". Тепер молодшому Шефіру належить 100% компанії.

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Так само Сергію Шефіру перейшли частки Володимира Зеленського у ресторані "Фиш-Хаус", кінокомпанії "Гауді Студіо", що займається випуском телевізійних шоу, і звуко- та відеозаписувальна компанія "Інвест Аніма".

Що Володимир Зеленський говорив про свій бізнес?Ще будучи лише кандидатом у президенти, Володимир Зеленський пообіцяв вийти з бізнесу. Мовляв, ніхто не буде порушувати закон (забороняє президенту займатися бізнесом – 24 канал).



Майбутній президент вже тоді розглядав варіант передати свій бізнес друзям або, як він тоді заявляв, "людям, які на це заслуговують". Під час президентської гонки він зазначав, що це можуть бути люди з його команди.