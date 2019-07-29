18:50
29 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Ангела Меркель дивилася серіал "Слуга народу": деталі

      938 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Деякі європейські політики та канцлерка Німеччини Ангела Меркель дивилися серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв тоді ще майбутній президент України Володимир Зеленський.

      Переглянули серіал європейські лідери ще тоді, коли рейтинг тоді ще кандидата в президенти України Володимира Зеленського почав рости, сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".

      Читайте також: Зеленський прилетів на фестиваль "Ліги сміху" в Одесу: фото, відео

      "Я вам можу відкрити таємницю: коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала кілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", – сказав Клімкін.

      Я взагалі вважаю, що треба дивитися українські медіа, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Зрештою, я вважаю, що деякі речі в серіалі зроблені дуже талановито,
      – зазначив міністр.

      Про що серіал "Слуга народу"? Перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. За сюжетом простий київський учитель стає президентом країни і намагається змінити життя людей на краще. У серіалі актори "Кварталу 95" і відомі українські артисти майстерно зіграли політиків.

      Раніше творці серіалу "Слуга народу" і студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами за слова "олігофрени", "дауни" і "дебіли", які вживалися в третьому сезоні серіалу.

      blog_ava
      Глуховерю звільнили з посади начальника поліції Дніпропетровщини
      сьогодні
      15679
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Квартал 95 Ангела Меркель
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив
      сьогодні , 18:01 Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив
      Інна Жолобович 833
      На землі, на воді і в повітрі: маневри бійців ООС–дивіться фото
      сьогодні , 18:01 На землі, на воді і в повітрі: маневри бійців ООС–дивіться фото
      Володимир Патола
      Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      сьогодні , 16:01 Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      Світлана Попова 13602
      Митинги в России и Украине: почувствуйте разницу!
      сьогодні , 15:00 Митинги в России и Украине: почувствуйте разницу!
      Аркадий Бабченко 2656
      По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
      сьогодні , 14:31 По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
      1337
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук