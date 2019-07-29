Ангела Меркель дивилася серіал "Слуга народу": деталі

Деякі європейські політики та канцлерка Німеччини Ангела Меркель дивилися серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв тоді ще майбутній президент України Володимир Зеленський.

Переглянули серіал європейські лідери ще тоді, коли рейтинг тоді ще кандидата в президенти України Володимира Зеленського почав рости, сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".

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"Я вам можу відкрити таємницю: коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала кілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", – сказав Клімкін.

Я взагалі вважаю, що треба дивитися українські медіа, щоб розуміти, що відбувається. Та й просто цікаво! Зрештою, я вважаю, що деякі речі в серіалі зроблені дуже талановито,

– зазначив міністр.

Про що серіал "Слуга народу"? Перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. За сюжетом простий київський учитель стає президентом країни і намагається змінити життя людей на краще. У серіалі актори "Кварталу 95" і відомі українські артисти майстерно зіграли політиків.

Раніше творці серіалу "Слуга народу" і студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами за слова "олігофрени", "дауни" і "дебіли", які вживалися в третьому сезоні серіалу.