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      Автори "Слуги народу" вибачилися перед українцями за "дебілів і даунів"

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      Творці "Слуги народу" вибачилися за "дебілів і даунів" у серіалі
      Творці "Слуги народу" вибачилися за "дебілів і даунів" у серіалі / Фото з відкритих джерел

      Творці серіалу "Слуга народу" і студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами за слова "олігофрени", "дауни" і "дебіли", які вживалися в третьому сезоні серіалу.

      У студії зауважили, що ці образливі слова лунали не від персонажа Володимира Зеленського, а з вуст негативного героя Дмитра Сурікова. У серіалі він негативний персонаж, корумпований представник влади, який втратив спокій і сон в боротьбі за своє чиновницьке крісло.

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      За словами, авторів серіалу, такі люди, як цей герой у гонитві за владою не вибирають слів, а використовують всі засоби, в тому числі, досить брудні. Вони нібито не замислюються про толерантність і повагу прав всіх громадян.

      Водночас, представники "95 Кварталу" додали, що ситуацію з цими висловами у серіалі, які обурили чимало глядачів, "штучно розгойдують наші політичні опоненти", тобто нібито конкуренти Володимира Зеленського, який балотується у президенти України.

      Автори серіалу "Слуга народу-3" ні в якому разі не хотіли образити людей з особливими потребами та їх рідних і близьких. Ми приносимо свої вибачення тим, хто сприйняв це особисто. Але всі ми не можемо ігнорувати той факт, що, на превеликий жаль, в нашому суспільстві слова "олігофрен", "даун", "дебіл" використовуються в негативній конотації. І ця проблема, яка свідчить про існуючу в суспільстві нетерпимість і неприйняття людей з особливими потребами,
      наголосили творці серіалу.

      Зауважимо, раніше батьки дітей з інвалідністю звернулися до Володимира Зеленського із закликом вибачитися перед людьми з синдромом Дауна, людьми з фізичними вадами, через образливі слова у серіалі "Слуга народу-3".

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Кіно Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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