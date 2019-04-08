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      Авторы "Слуги народа" извинились перед украинцами за "дебилов и даунов"

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      Создатели "Слуги народа" извинились за "дебилов и даунов" в сериале
      Создатели "Слуги народа" извинились за "дебилов и даунов" в сериале / Фото из открытых источников

      Создатели сериала "Слуга народа" и студии "Квартал 95" извинились перед зрителями за слова "олигофрены", "дауны" и "дебилы", которые употреблялись в третьем сезоне сериала.

      В студии отметили, что эти обидные слова звучали не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст отрицательного героя Дмитрия Сурикова. В сериале он отрицательный персонаж, коррумпированный представитель власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло.

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      По словам авторов сериала, такие люди, как этот герой, в погоне за властью не выбирают слов, а используют все средства, в том числе и довольно грязные. Они якобы не задумываются о толерантности и уважении прав всех граждан.

      В то же время, представители "95 Квартала" добавили, что ситуацию с этими высказываниями в сериале, которые возмутили немало зрителей, "искусственно раскачивают наши политические оппоненты", то есть якобы конкуренты Владимира Зеленского, который баллотируется в президенты Украины.

      Авторы сериала "Слуга народа-3" ни в коем случае не хотели оскорбить людей с особыми потребностями и их родных и близких. Мы приносим свои извинения тем, кто воспринял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к большому сожалению, в нашем обществе слова "олигофрен", "даун", "дебил" используются в отрицательной коннотации. И эта проблема, которая свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятии людей с особыми потребностями,
      – подчеркнули создатели сериала.

      Отметим, ранее родители детей с инвалидностью обратились к Владимиру Зеленскому с призывом извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с физическими недостатками, за оскорбительные слова в сериале "Слуга народа-3".

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Квартал 95 Кино Слуга народа
      Источник: 24 канал
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