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      Зеленський задекларував дохід у майже мільйон гривень

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      Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу
      Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський вказав у своїй електронній декларації 902 тисячі 454 гривні доходу. Ці зміни в е-декларації датовані 6 листопада.

      За даними в декларації на сайті НАЗК, Зеленський отримав ці гроші від здачі майна в оренду іноземцям з іменами Сіран Сонг і Хінуі Лін. При цьому президент не уточнив у своїй декларації, що це за майно.

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      У серпні стало відомо, що Зеленський повністю вийшов зі свого бізнесу і передав свої частки у компаніях трьом партнерам – братам Сергію і Борису Шефірам, а також Тимуру Міндічу.

      У своїй декларації перед вступом на посаду президента Зеленський вказував, що йому повністю належали компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", а також частки ще в 10-ти українських компаніях.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський е-декларування Гроші Доходи політиків Оренда нерухомості
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