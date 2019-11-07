Зеленський задекларував дохід у майже мільйон гривень

Президент України Володимир Зеленський вказав у своїй електронній декларації 902 тисячі 454 гривні доходу. Ці зміни в е-декларації датовані 6 листопада.

За даними в декларації на сайті НАЗК, Зеленський отримав ці гроші від здачі майна в оренду іноземцям з іменами Сіран Сонг і Хінуі Лін. При цьому президент не уточнив у своїй декларації, що це за майно.

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У серпні стало відомо, що Зеленський повністю вийшов зі свого бізнесу і передав свої частки у компаніях трьом партнерам – братам Сергію і Борису Шефірам, а також Тимуру Міндічу.

У своїй декларації перед вступом на посаду президента Зеленський вказував, що йому повністю належали компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", а також частки ще в 10-ти українських компаніях.