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      Міністр Дубілет просить державної охорони: причини та деталі

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      Дубілет звернувся по державну охорону
      Дубілет звернувся по державну охорону / nv.ua

      Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет просить про надання йому державної охорони. З відповідним проханням він звернувся до Управління державної охорони. За словами міністра, довкола нього раптом з'явилися одразу дві зони напруги.

      Дубілет зізнається, що коли йшов у Кабмін, то вважав, що його посада є настільки технократичною, що охорона йому точно не знадобиться. Втім вже через 2 місяці його думка змінилася. Про це він написав у своєму фейсбуці.

      Цікаво: Перші 50 днів роботи уряду: що встиг зробити Дубілет у кріслі міністра

      Крім того, він назвав такі звані "зони напруги", які з'явилися довкола нього. Першою з них пов'язана з роботою щодо боротьби з тіньовим ринком алкоголю.

      Я координую цей проєкт боротьби. Це величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 мільярдів гривень на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати,
      – заявив міністр.

      Другим аспектом є те, що він координує конкурси на державні топ-посади. Мовляв, саме через них відбувається перезавантаження влади в усіх державних органах, підприємствах та установах.

      "Чомусь дехто вважає, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію. Ще нещодавно я їздив виключно на Uber, а тут таке. Але я сподіваюсь, що це явище тимчасове", – резюмував Дмитро Дубілет.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Алкоголь Алкогольний ринок Кабінет Міністрів України
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