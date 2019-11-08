Министр Дубилет просит государственную охрану: причины и детали

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет просит о предоставлении ему государственной охраны. С соответствующей просьбой он обратился в Управление государственной охраны. По словам министра, вокруг него вдруг появились сразу две зоны напряжения.

Дубилет признается, что когда шел в Кабмин, то считал, что его должность является настолько технократичной, что охрана ему точно не понадобится. Впрочем уже через 2 месяца его мнение изменилось. Об этом он написал в своем фейсбуке.

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Кроме того, он назвал так называемые "зоны напряжения", которые появились вокруг него. Одна из них связана с работой по борьбе с теневым рынком алкоголя.

Я координирую этот проект борьбы. Это огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 миллиардов гривен в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать,

– заявил министр.

Вторым аспектом является то, что он координирует конкурсы на государственные топ-должности. Мол, именно через них происходит перезагрузка власти во всех государственных органах, предприятиях и учреждениях.

"Почему-то некоторые считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию. Еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное", – резюмировал Дмитрий Дубилет.