Первые 50 дней работы правительства: что успел сделать Дубилет в кресле министра

Начатых проектов – более 50, ряд из них– важнейшие: начало тотальной диджитализации, снижение рейдерства, отмена обязательных трудовых книжек.

Такими успехами министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет поделился на своей инстаграм-странице.

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Правительство начало свою работу ровно 50 дней назад, и Дубилет решил отчитаться за первый период своей работы в нем.

Что успел сделать министр за 50 дней работы?

Начал тотальную диджитализацию бизнес-процессов Кабмина. Я рассчитываю, что большинство процессов мы переведем в цифру в течение 3-6 месяцев, а потом доберемся и до других госорганов. Электронный обмен документами дожмем уже в этом году – он должен был начаться с 1 октября, но перестроить людей мгновенно не получается,

– объясняет министр.

Удалось существенно снизили рейдерство.

Отмена обязательных трудовых книжек.

По словам Дубилета, запущен законопроект и постановления Кабмина, а также начата техническая работа. Об этом уже писал. Надеюсь, отменим до конца года.

Проработана концепция и скоро будет дан старт проекту "Электронные больничные".

Запустили в электронной форме единый процесс подачи "ориентировок" на таможню со стороны силовиков.

Это, по мнению министра, должно снизить коррупционное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Стартовали проект по детенизации алкоголя и сигарет.

В правительстве хотят вывести значительную долю рынка из тени. Это, как убежден министр, спасет много жизней и добавит в бюджет 2 – 3 миллиарда гривен уже в следующем году.

Запущенный пилот по централизации "поддержки" функций в Кабмине.

Есть еще несколько крутых проектов, о которых пока писать не могу. Ну и еще под 50 других, более мелких проектов работаем дальше,

– подытожил Дубилет.

Что известно о Дмитрии Дубилете?

Ему 34 года, родом из Днепра. Он сын Александра Дубилета – бывшего руководителя правления "Приватбанка".



Учился в США, Германии и Великобритании. В 2005 году основал IT-компанию Fine Web (Киев) и руководил ею до 2010 года.



Впоследствии был руководителем проектов в MasterCard (Варшава), а с 2012-го по 2016-й год – IT-директором "Приватбанка".



Дубилета также знают как одного из соучредителей украинского мобильного банка monobank. После избрания президентом Владимира Зеленского Дмитрий Дубилет был назначен советником исполняющего обязанности председателя СБУ Ивана Баканова. Уже 29 августа его назначили министром Кабинета министров Украины.