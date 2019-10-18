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      Перші 50 днів роботи уряду: що встиг зробити Дубілет у кріслі міністра

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      Дмитро Дубілет
      Дмитро Дубілет / Економічна Правда

      Започаткованих проєктів – понад 50, низка з них – найважливіші: початок тотальної діджиталізації, зниження рейдерства, скасування обов’язкових трудових книжок.

      Такими успіхами міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет поділився на своїй інстаграм-сторінці.

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      Уряд розпочав свою роботу рівно 50 днів тому, і Дубілет вирішив відзвітувати за перший період своєї роботи в ньому.

      Що встиг зробити міністр за 50 днів роботи?

      • Розпочав тотальну діджіталізацію бізнес-процесів Кабміну.

        Я розраховую, що більшість процесів ми переведемо в цифру протягом 3-6 місяців, а потім доберемося й до інших держорганів. Електронний обмін документами дотиснемо вже в цьому році –він мав початися з 1 жовтня, але перебудувати людей миттєво не виходить,
        – пояснює міністр.

      • Вдалося істотно знизили рейдерство.
      • Скасування обов'язкових трудових книжок.

      За словами Дубілета, запущений законопроєкт і постанови Кабміну, а також розпочата технічна робота. Про це вже писав. Сподіваюся, скасуємо до кінця року.

      • Опрацьована концепція і скоро буде даний старт проєкту "Електронні лікарняні".
      • Запустили в електронній формі єдиний процес подачі "орієнтувань" на митницю з боку силовиків.

      Це, на думку міністра, повинно знизити корупційний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

      • Стартували проект щодо детінізації алкоголю і сигарет.

      В уряді хочуть вивести значну частку ринку з тіні. Це, як переконаний міністр, врятує багато життів і додасть до бюджету 2 – 3 мільярди гривень вже в наступному році.

      • Запущений пілот по централізації "підтримки" функцій в Кабміні.

      Є ще кілька крутих проектів, про які поки що писати не можу. Ну і ще під 50 інших, дрібніших проєктів Працюємо далі,
      – підсумував Дубілет.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      50 дней назад я начал работать в Кабмине. Пресс-служба просит написать короткий пост о том, что я успел сделать на своей должности. Делюсь информацией по своим топ-7 проектам. 1. Начата тотальная диджитализация бизнес-процессов Кабмина. Я рассчитываю, что большинство процессов мы переведем в цифру в течение 3-6 месяцев, а затем доберемся и до остальных госорганов. Электронный обмен документами дожмем уже в этом году — он должен был начаться с 1 октября, но перестроить людей мгновенно не получается. 2. Существенно снизили рейдерство. Скоро поделюсь вдохновляющей статистикой. 3. Отмена обязательных трудовых книжек. Запущен законопроект и постановления Кабмина, а также начата техническая работа. Об этом уже писал. Надеюсь, отменим до конца года. 4. Проработана концепция и скоро дадим старт проекту “Электронные больничные”. Крутой проект получается, скоро о нем напишу. 5. Запустили в электронной форме единый процесс подачи “ориентировок” на таможню со стороны силовиков. Об этом уже писал. Должно снизить коррупционное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. 6. Стартовали проект по детенизации алкоголя и сигарет. Об этом напишу отдельный пост. Если коротко, планируем вывести значительную долю рынка из тени. Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 миллиарда уже в следующем году. 7. Запущен пилот по централизации “поддерживающих” функций в Кабмине. Об этом уже писал. Сейчас около 30% сотрудников Кабмина выполняют одинаковые т.н. поддерживающие функции. Мы планируем централизовать эти функции и вывести их на новый уровень по качеству и эффективности. Есть еще несколько крутых проектов, о которых пока что писать не могу. Ну и под 50 других проектов помельче. Работаем дальше.

      Допис, поширений Dima Dubilet (@dubilet)

      Що відомо про Дмитра Дубілета? Йому 34 роки, родом з Дніпра. Є сином Олександра Дубілета – колишнього керівника правління Приватбанку.

      Навчався у США, Німеччині та Великій Британії. У 2005 році заснував IT-компанію Fine Web (Київ) та керував нею до 2010.

      Згодом був керівником проектів у MasterCard (Варшава), а з 2012-го по 2016-й рік – IT-директором Приватбанку.

      Дубілета також знають як одного зі співзасновників українського мобільного банку monobank. Після обрання президентом Володимира Зеленського Дмитро Дубілет був призначений радником виконувача обов’язків голови СБУ Івана Баканова. Вже 29 серпня його призначили міністром Кабінету міністрів України.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України
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