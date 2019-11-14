Семья и елки: министр энергетики Оржель рассказал о хобби

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что с появлением этой должности в правительстве у него стало очень мало свободного времени. Ранее министр проводил больше времени с родными и любил работать на даче.

"Работаем до ночи, приезжаем очень рано на работу. Сейчас главное хобби – это все же увидеть семью, пообщаться", – рассказал Оржель в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Сейчас я очень откровенно жалею, что дочь растет, у нее – первый класс, ежедневно что-то новое, они ежедневно развиваются. И когда этого не видишь, очень сильно теряешь. Это такие недостатки текущей работы,

– признался министр.

Он рассказал, что ранее свой досуг проводил в основном с семьей. В частности, все вместе возились на даче.

"Ну, картофеля не было, но елки пытались сажать, чтобы там что-то вырастало. Всегда оно как-то не получалось: что-то не вырастало, что-то вырастало. Но на прошлой-позапрошлой неделе мы пытались подготовить это все к зиме, потому что очень долго уже не были на даче и не могли привести ее к какому-то нормальному состоянию", – поделился Оржель.

Он пояснил, что елками решил заняться потому, что они не требуют особого ухода, потому что эти деревья просто или растут, или не растут. Елки высаживают на клумбе, но на Новый год не рубят. Деревья – чисто декоративные.

Мы любили путешествовать до того, как появилась новая работа. Все решает в этом случае жена. Мне так проще. Она не все решает, но по досугу или какому-то элементу времяпрепровождения больше доверяю ей,

– рассказал министр.

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Что известно об Алексее Оржеле? Должность министра энергетики и защиты окружающей среды получил в августе 2019 года. Ранее вместе с премьером Алексеем Гончаруком работал в Офисе эффективного регулирования (BRDO).



Оржель окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", получил степень магистра по специальности "Энергетический менеджмент".



С 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работал в частном секторе. Он мог бы стать нардепом нынешней Рады (прошел по спискам "Слуги народа"), но предпочел карьеру в исполнительной власти. В кулуарах Рады Оржеля связывают с экс-главой Администрации Президента времен Петра Порошенко – Борисом Ложкиным.