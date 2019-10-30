Данія таки погодилась на будівництво "Північного потоку-2"

Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу "Північний потік 2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі, повідомляють у відомстві. Агентство вважає, що цей маршрут є найбільш безпечним та відповідає екологічним нормам.

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"Північний потік-2 "практично добудований. Данія була останньою країною, яка досі не видала дозвіл на його будівництво. Експерти оцінювали втрати "Газпрому" у 660 мільйонів євро, якщо б Данія не видала дозволу. Там також заявляють, що на завершення будівництва потрібен місяць.

Дозвіл видали відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права. Так, країна зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси і довкілля.

Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?

Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.