Как могут вырасти цены на газ, если не будет контракта о транзите с Россией

Рыночные цены на газ с 1 января 2020 года могут вырасти в 1,8 раза, если Украина не заключит договор на транзит российского газа в Европу через свою территорию.

Такие данные приводят в проекте постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Вероятное повышение цен рассчитывал "Нафтогаз".

Как могут вырасти цены на газ?

для промышленных потребителей с 1 января 2020 года цена может составлять 10 751 гривен за тысячу кубометров;

это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года;

для населения с 1 января 2020 года будут действовать рыночные цены на газ. То есть рост цен для промышленности в январе приведет к дальнейшему и аналогичному росту в последующие месяцы для населения.

В то же время, в правительстве сообщают, если договор заключат, то цены на газ могут рекордно упасть уже с 1 января 2020 года.

В "Нафтогазе" заявляли, что пока Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

Газовые переговоры: основное