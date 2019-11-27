Как могут вырасти цены на газ, если не будет контракта о транзите с Россией
Рыночные цены на газ с 1 января 2020 года могут вырасти в 1,8 раза, если Украина не заключит договор на транзит российского газа в Европу через свою территорию.
Такие данные приводят в проекте постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Вероятное повышение цен рассчитывал "Нафтогаз".
Как могут вырасти цены на газ?
- для промышленных потребителей с 1 января 2020 года цена может составлять 10 751 гривен за тысячу кубометров;
- это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года;
- для населения с 1 января 2020 года будут действовать рыночные цены на газ. То есть рост цен для промышленности в январе приведет к дальнейшему и аналогичному росту в последующие месяцы для населения.
В то же время, в правительстве сообщают, если договор заключат, то цены на газ могут рекордно упасть уже с 1 января 2020 года.
В "Нафтогазе" заявляли, что пока Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.
Газовые переговоры: основное
- Сейчас трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией продолжаются. Предварительный контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие запланированы на 29 ноября.