11:59
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
      Вєсті Кремля
      20:53, 26 ноября
      Вести. UA: Для чего Зеленскому велосипед. Шуфрич цитирует Франка
      Вєсті.UA
      20:32, 26 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Как могут вырасти цены на газ, если не будет контракта о транзите с Россией

      87 Читати новину українською
      Если транзита не будет, цены на газ могут вырасти в 1,8 раза, — Минэнерго / Shutterstock

      Рыночные цены на газ с 1 января 2020 года могут вырасти в 1,8 раза, если Украина не заключит договор на транзит российского газа в Европу через свою территорию.

      Такие данные приводят в проекте постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Интересно: Что Украина будет делать с газом, который получит без контракта с Россией

      Вероятное повышение цен рассчитывал "Нафтогаз".

      Как могут вырасти цены на газ?

      • для промышленных потребителей с 1 января 2020 года цена может составлять 10 751 гривен за тысячу кубометров;
      • это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года;
      • для населения с 1 января 2020 года будут действовать рыночные цены на газ. То есть рост цен для промышленности в январе приведет к дальнейшему и аналогичному росту в последующие месяцы для населения.

      В то же время, в правительстве сообщают, если договор заключат, то цены на газ могут рекордно упасть уже с 1 января 2020 года.

      В "Нафтогазе" заявляли, что пока Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

      Газовые переговоры: основное

      • Сейчас трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией продолжаются. Предварительный контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
      • В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие запланированы на 29 ноября.
      Фантастический камбэк "Тоттенхэма" и ничья "Реала" с ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 26 ноября
      сегодня
      2579
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Газовый конфликт Газовый контракт Министерство енергетики Тарифы на газ Рынок газа Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      сегодня , 09:01 Легализация игорного бизнеса: сколько получит бюджет и за чьи деньги будут лечить игроманов
      160
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня , 08:55 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      302
      Как Кремль пробирается в суверенные страны
      сегодня , 08:40 Как Кремль пробирается в суверенные страны
      Блог Медіа 824
      Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      сегодня , 08:01 Главные новости 26 ноября: Зеленский в Эстонии, ГБР подготовило подозрение Федине
      Анастасія Зазуляк 668
      Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      сегодня , 07:01 Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      Інна Жолобович 764
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук