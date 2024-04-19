Платежі не скасовують

Видання "ГазПравда" показало відео сфабрикованого "телевізійного сюжету" в якому розповідається про скасування оплати за доставку газу для пенсіонерів та інших уразливих груп населення. Зокрема, пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, сімей військовослужбовців та безробітних.

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Виявилося, неправдиві дані про скасування платежів були поширені шахраями через інтернет. Вони використали штучний інтелект і стилізували відео під сюжет одного з українських телеканалів.

У фейковому відео також пропонувалося перейти на спеціальний телеграм-канал для оформлення відмови від плати, що використовувалось для отримання доступу до банківських рахунків та персональних даних користувачів.

Хто дійсно може не платити за доставку газу

Споживачі, які не використовували газ через його часткове або повне відключення протягом минулого року, зможуть не платити за його транспортування. Вони могли мінімально споживати газ або зовсім не користуватися ним через відключення.

Важливо! Далі вартість транспортування газу буде обраховуватися лише за фактично використане і не опломбоване газове обладнання. Зміни дозволять значно зменшити витрати багатьох українців, іноді на сотні гривень щорічно.

Важливо відзначити, що в регіонах з великою кількістю населення тарифи на доставку газу будуть нижчими. Остаточна вартість транспортування газу залежить від області проживання споживача.

Скільки коштує доставка газу

Тариф на доставку газу коливається від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр.

Важливо! Розрахунок щомісячної плати за доставку газу базується на наступній формулі: тарифи від облгазів, помножені на обсяг споживання за період з 1 жовтня до 30 вересня 2023 року, ділене на 12 місяців. Це дає змогу отримати щомісячний тариф на доставку газу.