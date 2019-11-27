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      В "Нафтогазе" назвали дедлайн для договора с Россией о транзите газа

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      Дедлайн для контракта на транзит газа в Европу истекает 13 декабря, — "Нафтогаз" / Liga.net

      Украина и Россия могут заключить долгосрочное соглашение на транзит газа в Европу только до 13 декабря 2019 года. Действующий договор завершится 31 декабря 2019 года.

      Нужно пройти процедуру бронирования мощностей транзита по европейским правилам. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время общения с прессой в Берлине, передает "Интерфакс–Украина".

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      Витренко подчеркнул, что это нужно сделать перед заключением соглашения и на это необходимо время.

      Это уже выглядит, как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочную мощность транзита, нужно сделать это заблаговременно,
      – сказал он.

      Глава "Нафтогаза" объяснил, что сейчас дедлайны для бронирования мощностей постоянно переносят, поскольку переговоры не дают результата.

      "13 декабря – это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особое значение началу реальных переговоров, потому что для переговоров уже нет целого декабря, а только 2 недели", – отметил Витренко.

      Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие запланированы на 29 ноября.

      Переговоры о газовом контракте: что нужно знать

      • Пока трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией продолжаются. Предыдущий контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.
      • В" Нафтогазе " отмечают – Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В" Нафтогазе " заявляли, что сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах-21,7 миллиарда метров кубических. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Нафтогаз Газовый контракт Тарифы на газ Газ Газовый конфликт
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