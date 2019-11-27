В "Нафтогазе" назвали дедлайн для договора с Россией о транзите газа

Украина и Россия могут заключить долгосрочное соглашение на транзит газа в Европу только до 13 декабря 2019 года. Действующий договор завершится 31 декабря 2019 года.

Нужно пройти процедуру бронирования мощностей транзита по европейским правилам. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время общения с прессой в Берлине, передает "Интерфакс–Украина".

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Витренко подчеркнул, что это нужно сделать перед заключением соглашения и на это необходимо время.

Это уже выглядит, как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочную мощность транзита, нужно сделать это заблаговременно,

– сказал он.

Глава "Нафтогаза" объяснил, что сейчас дедлайны для бронирования мощностей постоянно переносят, поскольку переговоры не дают результата.

"13 декабря – это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особое значение началу реальных переговоров, потому что для переговоров уже нет целого декабря, а только 2 недели", – отметил Витренко.

Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие запланированы на 29 ноября.

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