Україна та Росія провели неанонсовані газові переговори у Відні

У Відні 28 листопада представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував.

Сторони "обмінялися пропозиціями" про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики Росії.

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Окрім того, домовились зробити "більш інтенсивною спільну роботу у двосторонньому форматі в найближчі дні". Що цікаво, переговори відбулися не у тристоронньому форматі разом з представниками Євросоюзу, як це було раніше.

Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері — врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України,

– повідомляють у російському відомстві.

За даними відомства, у переговорах взяли участь міністр енергетики РФ Олександр Новак, глава Газпрому Олексій Міллер, міністр енергетики України Олексій Оржель, а також керівники Нафтогазу і компанії "Оператор газотранспортної системи України".