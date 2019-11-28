Україна та Росія провели неанонсовані газові переговори у Відні
У Відні 28 листопада представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував.
Сторони "обмінялися пропозиціями" про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики Росії.
Важливо: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
Окрім того, домовились зробити "більш інтенсивною спільну роботу у двосторонньому форматі в найближчі дні". Що цікаво, переговори відбулися не у тристоронньому форматі разом з представниками Євросоюзу, як це було раніше.
Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері — врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України,
– повідомляють у російському відомстві.
За даними відомства, у переговорах взяли участь міністр енергетики РФ Олександр Новак, глава Газпрому Олексій Міллер, міністр енергетики України Олексій Оржель, а також керівники Нафтогазу і компанії "Оператор газотранспортної системи України".
Це були перші двосторонні переговори України та Росії щодо газу з 2014 року. Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні були заплановані на 29 листопада – на них будуть представники Єврокомісії, Україна та Росія.
Переговори про газовий контракт: що треба знати
- Наразі тристоронні переговори між Україною, Росією та Єврокомісією тривають. Попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня.
- Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
- В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- У "Нафтогазі" заявляли, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.
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