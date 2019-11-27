Україна виграла у "Газпрому" апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу

"Газпром" програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу, у якому російський газовий монополіст намагався підтвердити своє право постачати газ до України на невигідних умовах. Суд також зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.

Трибунал при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольму виніс окреме рішення у справі "Нафтогазу України" проти "Газпрому" щодо контракту на постачання газу до України від 2009 року, про це повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

Знайте більше: "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" спосіб повернути борг

"Зокрема, трибунал повністю відхилив вимогу "Газпрому" щодо застосування принципу "бери або плати", а також задовольнив вимогу Нафтогазу про перегляд контрактної ціни з урахуванням ринкових умов", – повідомляють у "Нафтогазі".

Окрім того, трибунал повністю скасовав заборону на реекспорт газу, яку передбачав контракт. Перемогу прокоментував і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмьского арбітражу! Подробиці трохи згодом,

– написав він.

До чого суд зобов'язав "Газпром"?

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що окрім компенсації витрат на 1,021 мільйона євро, "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" ще 1,65 мільйона гривень.

"Газпром" має компенсувати "Нафтогазу" витрати на судовий процес у розмірі 1 021 774,26 євро та 1 650 000 грн, з яких 1 000 000 юридичні витрати, і платити відсотки у відповідності до Секції 6 Акту про відсотки на ці дві вищезазначені суми з моменту винесення рішення суду і до моменту здійснення оплати", — сказав він.

Апеляційний суд також відхиляє запит "Газпрому" на компенсацію витрат на судовий процес.

Апеляційний суд відхиляє звернення "Газпрому" про секретність. Рішення суду не може буде оскаржено по суті.

Які кому ще потрібні докази, що наші вимоги не є "абсурдними", що рішення Стокгольмського арбітражу є обґрунтованими, і що "Газпрому" ці рішення Стокгольмського арбітражу потрібно просто виконувати?

– додав Вітренко.