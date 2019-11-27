Украина выиграла у "Газпрома" апелляцию на решение Стокгольмского арбитража

"Газпром" проиграл слушания в апелляционном суде на решение Стокгольмского арбитража, в котором российский газовый монополист пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях.

Арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно применения принципа "бери или плати", который был в предыдущем договоре на поставку газа в Украину, об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Сегодня Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу НАК" Нафтогаз Украины "против ПАО" Газпром" по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года", – говорится в сообщении.

Новость дополняется...