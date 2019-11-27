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      Украина выиграла у "Газпрома" апелляцию на решение Стокгольмского арбитража

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      "Газпром" проиграл слушания в апелляционном суде на решение Стокгольмского арбитража, в котором российский газовый монополист пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях.

      Арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно применения принципа "бери или плати", который был в предыдущем договоре на поставку газа в Украину, об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

      "Сегодня Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу НАК" Нафтогаз Украины "против ПАО" Газпром" по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года", – говорится в сообщении.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Газпром Газовый контракт Газовый конфликт Нафтогаз
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