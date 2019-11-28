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      У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну

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      Зеленський не поступиться Путіну / Колаж 24 каналу

      Зустріч у нормандському форматі для врегулювання війни на Донбасі відбудеться 9 грудня у Парижі. Володимир Зеленський не піде на поступки лідеру РФ Володимиру Путіну.

      Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.

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      Потрібно розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження. Ситуація досить складна, нам потрібна нормандська зустріч,
      – сказав Данілов.

      Він запевнив, що Зеленський не зробить жодного кроку на якісь поступки, які будуть не на користь Україні.

      Секретар РНБО уточнив, що українська сторона буде діяти у відповідності з національними інтересами.

      Володимир Зеленський заявляв, що готовий провести двосторонню зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у рамках нормандського формату. Однак поки невідомо, чи буде така зустріч взагалі.

      До речі: У Росії анонсували масштабний обмін полоненими у форматі 250 на 100

      Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський Війна на Донбасі Нормандський формат Володимир Путін Олексій Данілов РНБО
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