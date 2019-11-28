У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну
Зустріч у нормандському форматі для врегулювання війни на Донбасі відбудеться 9 грудня у Парижі. Володимир Зеленський не піде на поступки лідеру РФ Володимиру Путіну.
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.
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Потрібно розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження. Ситуація досить складна, нам потрібна нормандська зустріч,
– сказав Данілов.
Він запевнив, що Зеленський не зробить жодного кроку на якісь поступки, які будуть не на користь Україні.
Секретар РНБО уточнив, що українська сторона буде діяти у відповідності з національними інтересами.
Володимир Зеленський заявляв, що готовий провести двосторонню зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у рамках нормандського формату. Однак поки невідомо, чи буде така зустріч взагалі.
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Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі
- Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.