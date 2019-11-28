У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну

Зустріч у нормандському форматі для врегулювання війни на Донбасі відбудеться 9 грудня у Парижі. Володимир Зеленський не піде на поступки лідеру РФ Володимиру Путіну.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.

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Потрібно розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження. Ситуація досить складна, нам потрібна нормандська зустріч,

– сказав Данілов.

Він запевнив, що Зеленський не зробить жодного кроку на якісь поступки, які будуть не на користь Україні.

Секретар РНБО уточнив, що українська сторона буде діяти у відповідності з національними інтересами.

Володимир Зеленський заявляв, що готовий провести двосторонню зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним у рамках нормандського формату. Однак поки невідомо, чи буде така зустріч взагалі.

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Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі