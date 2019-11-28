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      У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину

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      Зеленский не уступит Путину / Коллаж 24 канала

      Встреча в нормандском формате для урегулирования войны на Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Владимир Зеленский не пойдет на уступки лидеру РФ Владимиру Путину.

      Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что на саммите российская сторона будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые отношения с оккупированным Донбассом.

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      Нужно понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация достаточно сложная, нам нужна нормандская встреча,
      – сказал Данилов.

      Он заверил, что Зеленский не сделает ни одного шага в сторону каких-то уступок, которые будут не в пользу Украины.

      Секретарь СНБО уточнил, что украинская сторона будет действовать в соответствии с национальными интересами.

      Владимир Зеленский заявлял, что готов провести двустороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным в рамках нормандского формата. Однако пока неизвестно, будет ли такая встреча вообще.

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      Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как утверждают в пресс служба Кремля, инициатором был украинский президент и проходил этот разговор на фоне грядущей встречи в нормандском формате.

      Что известно о встрече в нормандском формате

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский Война на Донбассе СНБО Алексей Данилов Владимир Путин Нормандский формат
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