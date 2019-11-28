У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину

Встреча в нормандском формате для урегулирования войны на Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Владимир Зеленский не пойдет на уступки лидеру РФ Владимиру Путину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что на саммите российская сторона будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые отношения с оккупированным Донбассом.

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Нужно понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация достаточно сложная, нам нужна нормандская встреча,

– сказал Данилов.

Он заверил, что Зеленский не сделает ни одного шага в сторону каких-то уступок, которые будут не в пользу Украины.

Секретарь СНБО уточнил, что украинская сторона будет действовать в соответствии с национальными интересами.

Владимир Зеленский заявлял, что готов провести двустороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным в рамках нормандского формата. Однако пока неизвестно, будет ли такая встреча вообще.

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Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как утверждают в пресс служба Кремля, инициатором был украинский президент и проходил этот разговор на фоне грядущей встречи в нормандском формате.

Что известно о встрече в нормандском формате