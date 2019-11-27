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      В России анонсировали масштабный обмен пленными в формате 250 на 100

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      Будущий обмен между Украиной и Россией может состояться в формате 250 на 100 / Иллюстративное фото

      Конкретной даты пока нет, но переговоры уже вошли в финальную стадию. Украина и Россия уже якобы согласовали базовый сценарий этого обмена.

      Он будет намного масштабнее, чем предыдущий. Согласно ему, Украина якобы должна передать России аж 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает российское издание РБК.

      Актуально: Украина выполнила все обязательства для проведения встречи "нормандской четверки"

      Сейчас важный вопрос – обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены. Сейчас идет активная работа, завершается этап юридической "чистки": у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус,
      – рассказала проинформированная личность.

      Информацию изданию якобы подтвердили собеседники, близкие к украинскому МИД и Офису Президента.

      Так, стороны уже услышали друг друга, однако будущий обмен все же зависит от результатов саммита "нормандской четверки", который состоится в Париже 9 декабря.

      В то же время, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду: обмен состоится в ближайшее время.

      Я убежден, что стороны хотят обмена и могу заверить: сейчас ведется очень серьезная работа,
      – подчеркнул он.

      Смотрите также: Конкретные сроки: Зеленский рассказал, чего ждет от нормандской встречи

      Что известно о предыдущем обмене пленными?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Нормандский формат Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными
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