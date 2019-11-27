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      Украина выполнила все обязательства для проведения встречи "нормандской четверки"

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      Украина выполнила все обязательства для проведения саммита "нормандской четверки" / Иллюстративное фото/ Прямой

      Речь идет о выполнении договоренностей, которые были достигнуты лидерами "нормандского формата" в октябре 2016 года. Так, произошло разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской, что на Донбассе.

      Кроме того, продолжается возведение моста возле КПВВ в Станице Луганской и решение вопроса водоснабжения в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретаря второго украинского президента и официального представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, Дарка Олифер. Об этом она написала на своей странице в фейсбук.

      Важно: Зеленский готов лично встретиться с Путиным

      Таким образом, накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки", запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства, исполнение которых находилось на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского,
      – подчеркнула она.

      В то же время, Олифер добавила, что со стороны оккупантов некоторые требования до сих пор остаются невыполненными. В частности, – к удерживаемым лицам не допускают представителей Международного Комитета Красного Креста, а специальной миссии ОБСЕ пророссийские боевики не предоставили доступ ко всей оккупированной территории Донбасса, включительно с участком украинско-российской границы.

      Относительно соблюдения сторонами договоренностей высказался и спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

      Накануне саммита хочу подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками нормандского формата, и сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу,
      – сказал Сайдик.

      Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта сделать все возможное для соблюдения режима тишины, чтобы "работа нормандской четверки в Париже не была издалека затронута боевыми действиями на Донбассе".

      Что известно о предстоящей встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в октябре 2016 года.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Разведение войск ОБСЕ Леонид Кучма Минск Минские договоренности
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