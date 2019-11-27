Украина выполнила все обязательства для проведения встречи "нормандской четверки"

Речь идет о выполнении договоренностей, которые были достигнуты лидерами "нормандского формата" в октябре 2016 года. Так, произошло разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской, что на Донбассе.

Кроме того, продолжается возведение моста возле КПВВ в Станице Луганской и решение вопроса водоснабжения в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретаря второго украинского президента и официального представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, Дарка Олифер. Об этом она написала на своей странице в фейсбук.

Важно: Зеленский готов лично встретиться с Путиным

Таким образом, накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки", запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства, исполнение которых находилось на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского,

– подчеркнула она.

В то же время, Олифер добавила, что со стороны оккупантов некоторые требования до сих пор остаются невыполненными. В частности, – к удерживаемым лицам не допускают представителей Международного Комитета Красного Креста, а специальной миссии ОБСЕ пророссийские боевики не предоставили доступ ко всей оккупированной территории Донбасса, включительно с участком украинско-российской границы.

Относительно соблюдения сторонами договоренностей высказался и спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Накануне саммита хочу подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками нормандского формата, и сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу,

– сказал Сайдик.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта сделать все возможное для соблюдения режима тишины, чтобы "работа нормандской четверки в Париже не была издалека затронута боевыми действиями на Донбассе".

Что известно о предстоящей встрече в нормандском формате: