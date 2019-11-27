Зеленский готов лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести двустороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным в рамках нормандского формата.

Владимир Зеленский на брифинге в Вильнюсе заявил, что во время встречи "нормандской четверки" может быть много двусторонних форматов.

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Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате "нормандской четверки" говорить об этом,

– добавил Зеленский.

Президент также заявил, что он не ждет, что завтра прекратится война, но он хочет четкого понимания, когда это произойдет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 ноября заявлял, что программа участия Путина в саммите в нормандском формате пока находится в стадии проработки, поэтому состоится ли двусторонняя встреча с Зеленским неизвестно.

Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как утверждают в пресс-службе Кремля, инициатором был украинский президент и происходил этот разговор на фоне грядущей встречи в нормандском формате.

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