Зеленский готов лично встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести двустороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным в рамках нормандского формата.
Владимир Зеленский на брифинге в Вильнюсе заявил, что во время встречи "нормандской четверки" может быть много двусторонних форматов.
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Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате "нормандской четверки" говорить об этом,
– добавил Зеленский.
Президент также заявил, что он не ждет, что завтра прекратится война, но он хочет четкого понимания, когда это произойдет.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 ноября заявлял, что программа участия Путина в саммите в нормандском формате пока находится в стадии проработки, поэтому состоится ли двусторонняя встреча с Зеленским неизвестно.
Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как утверждают в пресс-службе Кремля, инициатором был украинский президент и происходил этот разговор на фоне грядущей встречи в нормандском формате.
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Что известно о встрече в нормандском формате
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.