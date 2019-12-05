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      Зеленский попал на обложку Time

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку одного из ведущих изданий мира –американского журнала Time. Заметим, что это впервые украинский президент попал на обложку Time.

      Как написал Time на своем официальном сайте, номер с Зеленским выйдет 16 декабря и будет называться "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом". В основном номер будет посвящен нормандскому саммиту, который пройдет в Париже 9 декабря.

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      Зеленський, Time, обкладинка. журнал, США, ЗМІ
      Номер Time с Зеленским на обложке выйдет 16 декабря

      В материале о будущем номере журналисты отмечают, что Зеленский только недавно снимался в ситкоме в Киеве, а теперь он участвует в одной из крупнейших мировых драм, результатом которой может стать импичмент американского президента Дональда Трампа. Украинский гарант в комментарии изданию отметил, что он не боится вопросов импичмента.

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      Еще один вызов Зеленскому – война на Донбассе. Президент Украины одной из своих задач поставил ее остановить. Но с другой стороны, таким образом произойдет конфронтация между ним и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Зеленский, со своей стороны, надеется на помощь Трампа, и их встреча в США произошла на фоне скандала по импичмену последнего.

      Еще одна проблема, возникшая перед украинским президентом, – газопровод Северный поток-2. Из-за него российский газ пойдет под Балтийским морем в Германию. Таким образом, Украина может понести огромные убытки, поскольку рискует потерять место страны, через которую российский газ идет в Европу. Предварительная сумма ущерба составляет 3 миллиарда долларов.

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      Зеленський, Time, обкладинка. журнал, США, ЗМІ
      В комментарии Time Зеленский прокомментировал свое положение относительно импичмента Трампа

      Я никогда не хотел бы, чтобы Украина была фигурой на карте, на шахматной доске крупных мировых игроков, чтобы кто-то мог бросать нас, куда ему вздумается, использовать нас в качестве прикрытия, как часть какого-то соглашения,
      – этой цитатой Зеленского подытоживает Time материал об украинском президенте.

      К слову, в апреле Time на обложке изобразил российского президента Владимира Путина. Хозяин Кремля возвышается над земным шаром, где в разных точках размещены отметки геотэгов с красной звездой.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Украина – Россия Владимир Зеленский Президент Украины Медиа СМИ
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