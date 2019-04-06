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      Time на обложке изобразил Путина, возвышающегося над Землей: фото

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      Time на обложке изобразил Путина, возвышающегося над Землей
      Time на обложке изобразил Путина, возвышающегося над Землей / time.com

      Журнал Time поместил на обложку апрельского номера президента России Владимира Путина. На фото Путин возвышается над земным шаром, где в разных точках размещены отметки геотэгов с красной звездой.

      Интересно, что геотегами обозначены страны на политику которых Владимир Путин пытается влиять.

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      Например Венесуэла, Ливия, Сирия и другие страны в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

      На обложке Time также разместил название – "Владимир Путин хочет влиять на большее, чем выборы внутри его растущей империи государств-изгоев".

      обкладинка путін timesОбложка Time за апрель

      Речь идет о том, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы других стран. Уже неоднократно Москва вмешивалась в процессы волеизъявления народов других странах – в выборы президента США 2016 года, в парламентские выборы в Германии 2017 года, в референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в Нидерландах в 2016 году. Едва ли не все страны Европы уже начинают говорить о расследовании возможного вмешательства России в выборы на их территории.

      К слову, в сентябре Путина на обложке журнала Time изобразили маленькой матрешкой Трампа.

      журнал time путін трамп
      Предыдущая обложка Time 

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин Новости политики Журналисты СМИ
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