У Путина есть два варианта на Донбассе, – международник

Сомнительно, что Путин на Донбассе начнет масштабные военные действия. Но риск большой войны есть всегда. Независимо от того, кто выиграет выборы президента, Украине нужно готовиться.

Такое мнение 24 каналу высказал международный эксперт Николай Белесков.

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В полузамороженном конфликте есть два варианта действий. Либо отступать, либо удваивать ставки в игре. Чтобы заставить Украину подписать еще какие-то договоренности и выполнить условия, которые хочет Россия. Но большое наступление – опасный инструмент. Последствия не будут такими, каких бы хотели в Кремле,

– отмечает Белесков.

Силы, замечает Белесков, у России есть. Тридцать российских батальонов тактических групп сосредоточены вокруг Украины. По его словам, чтобы полностью разбить ВСУ на Донбассе, нужно ударить со стороны Харьковской области. Заходить с севера и окружать всю Операцию объединенных сил. А это уже большая война.

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Вряд ли Кремль пойдет на масштабное наступление на Донбассе. В Кремле считают, что время на их стороне. Либо Украина потерпит крах. Либо на Западе к власти придут лидеры, которые будут готовы говорить с Москвой и давить на Украину. Потому будет продолжаться ситуация постоянной российской угрозы и перманентного конфликта,

– считает Николай Белесков.

Специалист также отмечает: к санкциям Россия приспособилась, а их усиления не будет. Чтобы Запад, в частности США, ужесточили санкции, россияне должны что-то масштабное делать. Пойти на военную эскалацию, вмешаться в выборы, чтобы произошел некий эксцесс российских спецслужб.

Каковы результаты первого тура выборов президента Украины? Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. У Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Второй тур состоится 21 апреля.