У Путіна є два варіанти на Донбасі, – міжнародник

Сумнівно, що Путін на Донбасі розпочне масштабні військові дії. Але ризик великої війни є завжди. Незалежно, хто виграє вибори президента, Україні треба готуватися.

Таку думку 24 каналу висловив міжнародний експерт Микола Бєлєсков.

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З напівзамороженого конфлікту є два варіанти дій. Або відступати, або подвоювати ставки в грі. Щоб змусити Україну підписати ще якісь домовленості і виконати умови, яких хоче Росія. Але великий наступ – небезпечний інструмент. Наслідки не будуть такими, яких би хотіли в Кремлі,

– зазначає Бєлєсков.

Сили, зауважує Бєлєсков, у Росії є. Тридцять російських батальйонів тактичних груп зосереджено навколо України. За його словами, щоб повністю розбити ЗСУ на Донбасі, треба ударити з боку Харківської області. Заходити з півночі і оточувати всю Операцію об’єднаних сил. А це вже велика війна.

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Навряд чи Кремль піде на масштабний наступ на Донбасі. В Кремлі вважають, що час на їхньому боці. Або Україна зазнає краху. Або на Заході до влади прийдуть лідери, які будуть готові говорити з Москвою і тиснути на Україну. Тому продовжуватиметься ситуація постійної російської загрози і перманентного конфлікту,

– вважає Микола Бєлєсков.

Фахівець також зауважує: до санкцій Росія пристосувалася, а їхнього посилення не буде. Щоб Захід, зокрема США, посилили санкції, росіяни повинні щось масштабне утнути. Піти на військову ескалацію, втрутитися у вибори, щоб стався якийсь ексцес російських спецслужб.

Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. У Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Другий тур відбудеться 21 квітня.