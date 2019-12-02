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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      США еще могут остановить путинскую трубу, – немецкие СМИ о "Северном потоке-2"

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      Американские санкции все еще могут остановить "Северный поток-2", – Bild / AP

      Если американские санкции введут до конца декабря, они все еще могут остановить скандальный газопровод "Северный поток-2". В то же время угрозы от него никуда не исчезают.

      Информацию о вероятности санкций в ближайшем времени подтвердил председатель Комитета Сената по иностранным делам Джим Риш. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.

      Знайте больше: В Германии суд блокирует запрет продолжения строительства "Северного потока-2"

      Так, США намерены ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода, сделав их частью закона о военном бюджете США на будущий год.

      США могли бы остановить в конце концов путинскую трубу,
      – называется статья Петера Тиде.

      Кого затронут санкции?

      Россия сама не может строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся преимущественно международных специализированных компаний, которые потом будут исключены из любого бизнеса с США.

      Прежде всего, это швейцарская компания Allseas. Она прокладывает подводные трубы и глубоководные кабели по всему миру. Под ударом также немецкие компании, которые работают с "Газпромом". Кроме того, Uniper финансово участвуют в проекте.

      На что могут повлиять санкции?

      Издание отмечает, что путь к таким санкциям через закон о военном бюджете является необычным.

      Если никто больше не будет строить, никто не сможет быть наказан,
      – пишет издание.

      По словам сенатора Риша, если эти санкции будут одобрены, строительные компании прекратят свою работу.

      "Я думаю, что россиянам придется искать другой способ сделать это, если они вообще смогут", – подчеркнул он.

      По его словам, санкции дорого обойдутся компаниям и Кремлю.

      Санкции должны дать ЕС три года для создания собственного механизма защиты от зависимости от "Газпрома" и России и не допустить, чтобы Москва шантажировала Европу энергетическими инструментами. ЕС в своем большинстве не поддерживает идею трубопровода: Европарламент голосовал против, Еврокомиссия откровенно предупреждает о последствиях,
      – пишут авторы.

      Читайте также: Закулисье "Северного потока-2": немецкие СМИ рассказали о заговоре против санкций США

      Угрозы из-за "Северного потока-2"

      Издание отмечает, что Германия резко увеличивает энергетическую зависимость от России, строя кремлевскую трубу.

      Газопровод служит Кремлю прежде всего как оружие против Восточной Европы и особенно Украины. Кремль неоднократно демонстрировал способность просто выключить газовый кран для "нелюбимых стран". Имея Nord Stream, это можно сделать без последствий для поставки в Германию и Австрию.

      "Берлин и Вена, которые пропагандируют этот проект, в значительной степени одиноки в Европе и на Западе. В частности, Германию обвиняют в разделении Европы за счет Кремля", – пишет издание.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.

      • Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      • Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      • Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      • Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      • Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

       Интересно: Германия душит экономику Украины через "Северный поток-2", – Витренко

      Потік"Северный поток-2" на карте

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газ Санкции Северный поток-2
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