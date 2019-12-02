США еще могут остановить путинскую трубу, – немецкие СМИ о "Северном потоке-2"

Если американские санкции введут до конца декабря, они все еще могут остановить скандальный газопровод "Северный поток-2". В то же время угрозы от него никуда не исчезают.

Информацию о вероятности санкций в ближайшем времени подтвердил председатель Комитета Сената по иностранным делам Джим Риш. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.

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Так, США намерены ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода, сделав их частью закона о военном бюджете США на будущий год.

США могли бы остановить в конце концов путинскую трубу,

– называется статья Петера Тиде.

Кого затронут санкции?

Россия сама не может строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся преимущественно международных специализированных компаний, которые потом будут исключены из любого бизнеса с США.

Прежде всего, это швейцарская компания Allseas. Она прокладывает подводные трубы и глубоководные кабели по всему миру. Под ударом также немецкие компании, которые работают с "Газпромом". Кроме того, Uniper финансово участвуют в проекте.

На что могут повлиять санкции?

Издание отмечает, что путь к таким санкциям через закон о военном бюджете является необычным.

Если никто больше не будет строить, никто не сможет быть наказан,

– пишет издание.

По словам сенатора Риша, если эти санкции будут одобрены, строительные компании прекратят свою работу.

"Я думаю, что россиянам придется искать другой способ сделать это, если они вообще смогут", – подчеркнул он.

По его словам, санкции дорого обойдутся компаниям и Кремлю.

Санкции должны дать ЕС три года для создания собственного механизма защиты от зависимости от "Газпрома" и России и не допустить, чтобы Москва шантажировала Европу энергетическими инструментами. ЕС в своем большинстве не поддерживает идею трубопровода: Европарламент голосовал против, Еврокомиссия откровенно предупреждает о последствиях,

– пишут авторы.

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Угрозы из-за "Северного потока-2"

Издание отмечает, что Германия резко увеличивает энергетическую зависимость от России, строя кремлевскую трубу.

Газопровод служит Кремлю прежде всего как оружие против Восточной Европы и особенно Украины. Кремль неоднократно демонстрировал способность просто выключить газовый кран для "нелюбимых стран". Имея Nord Stream, это можно сделать без последствий для поставки в Германию и Австрию.

"Берлин и Вена, которые пропагандируют этот проект, в значительной степени одиноки в Европе и на Западе. В частности, Германию обвиняют в разделении Европы за счет Кремля", – пишет издание.

Что такое "Северный поток-2"?

Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.

Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

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"Северный поток-2" на карте