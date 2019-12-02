США ще можуть зупинити путінську трубу, – німецькі ЗМІ про "Північний потік-2"

Якщо американські санкції запровадять до кінця грудня, вони все ще можуть зупинити скандальний газопровід "Північний потік 2". Водночас загрози від нього нікуди не зникають.

Інформацію про ймовірність санкцій в найближчому часі підтвердив голова Комітету Сенату в закордонних справах Джим Ріш. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела.

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Так, США мають намір ввести санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводу, зробивши їх частиною закону про військовий бюджет США на майбутній рік.

США могли б зупинити врешті решт путінську трубу,

– називається стаття Петера Тіде.

Кого зачеплять санкції?

Росія сама не може будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться переважно міжнародних спеціалізованих компаній, які потім будуть виключені з будь-якого бізнесу з США.

Найперше, це швейцарська компанія Allseas. Вона прокладає підводні труби та глибоководні кабелі по всьому світу. Під ударом також німецькі компанії, які працюють з "Газпромом". Окрім того, як Uniper, фінансово беруть участь у проєкті.

На що можуть повпливати санкції?

Видання зазначає, що шлях до таких санкцій через закон про військовий бюджет є незвичним.

Якщо ніхто більше не буде будувати, ніхто не зможе бути покараний,

– пише видання.

За словами сенатора Ріша, якщо ці санкції будуть схвалені, будівельні компанії припинять свою роботу.

"Я думаю, що росіянам доведеться шукати інший спосіб зробити це, якщо вони взагалі зможуть", – наголосив він.

За його словами, санкції дорого коштуватимуть компаніям і Кремлю.

Санкції повинні дати ЄС три роки для створення власного механізму захисту від залежності від "Газпрому" та Росії та не допустити, щоб Москва шантажувала Європу енергетичними інструментами. ЄС у своїй більшості не підтримує ідею трубопроводу: Європарламент голосував проти, Єврокомісія відверто попереджає про наслідки,

– пишуть автори.

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Загрози через "Північний потік-2"

Видання зазначає, що Німеччина різко збільшує енергетичну залежність від Росії, будуючи кремлівську трубу.

Газопровід служить Кремлю насамперед як зброя проти Східної Європи та особливо України. Кремль неодноразово демонстрував спроможність просто вимкнути газовий кран для "нелюбимих країн". Маючи Nord Stream, це можна зробити без наслідків для постачання в Німеччину та Австрію.

"Берлін та Відень, які пропагують цей проєкт, значною мірою самотні в Європі та на Заході. Зокрема, Німеччину звинувачують у розділенні Європи коштом Кремля", – пише видання.

Що таке "Північний потік-2"? Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року .

Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

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"Північний потік-2" на мапі