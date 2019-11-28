У Німеччині суд блокує заборону будівництва продовження "Північного потоку-2"

Адміністративний суд федеральної землі Саксонія відхилив 4 позови різних компаній із вимогою заблокувати будівництво німецького трубопроводу EUGAL. Він має стати наземним продовженням скандального "Північного потоку-2".

Цей проєкт має на меті підсилити "Північний потік-2", пише російський "Інтерфакс".

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Так, EUGAL пролягатиме територією Німеччини з узбережжя Балтійського моря, де будують "Північний потік-2", на південь – до кордону з Чехією.

Якщо цей трубопровід добудуть, то "Газпром" зможе доставляти газ в обхід України не лише на північ Німеччини, але й на решту Центральної та Західної Європи.

Що цікаво, аналогічний трубопровід – OPAL – який є продовженням першого "Північного потоку", "Газпрому" заборонили використовувати на повну потужність. Заборону наклали за рішенням Суду ЄС за позовом Польщі.

Коли запустять "Північний потік-2"?

Скандальний російський газопровід "Північний потік-2" не встигнуть добудувати та запустити у терміни, як анонсували раніше. За новою інформацією, його запуск у Росії планують в середині 2020 року.

Американські санкції проти причетних до будівництва компаній можуть відтермінувати завершення на 5 років, якщо їх приймуть до 31 грудня 2019 року.

Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.



"Північний потік-2" на мапі