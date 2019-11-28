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      В Германии суд блокирует запрет продолжения строительства "Северного потока-2"

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      Немецкий суд отклонил 4 иска о запрете строительства наземного продолжения "Северного потока-2" / EPA

      Административный суд федеральной земли Саксония отклонил 4 иска различных компаний с требованием заблокировать строительство немецкого трубопровода EUGAL. Он должен стать наземным продолжением скандального "Северного потока-2".

      Этот проект имеет целью усилить "Северный поток-2", пишет российский "Интерфакс".

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      Так, EUGAL будет пролегать по территории Германии с побережья Балтийского моря, где строят "Северный поток-2", на юг – до границы с Чехией.

      Если этот трубопровод достроят, то "Газпром" сможет доставлять газ в обход Украины не только на север Германии, но и на остальную Центральную и Западную Европу.

      Что интересно, аналогичный трубопровод – OPAL – который является продолжением первого "Северного потока", "Газпрому" запретили использовать на полную мощность. Запрет наложили по решению суда ЕС по иску Польши.

      Когда запустят "Северный поток-2"?

      Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" не успеют достроить и запустить в сроки, как анонсировали ранее. Согласно новой информации, его запуск в России планируют в середине 2020 года.

      Американские санкции против причастных к строительству компаний могут отсрочить завершение на 5 лет, если их введут до 31 декабря 2019 года.

      В общем российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

      Потік"Северный поток-2" на карте

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Решение суда Газ
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