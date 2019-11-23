Закулисье "Северного потока-2": немецкие СМИ рассказали о заговоре против санкций США

Ситуация со строительством "Северного потока-2" обостряется. Немецкие СМИ уверены, что американские санкции против скандального газопровода сдерживает именно Берлин по просьбе российского "Газпрома".

Немецкие чиновники по приказу канцлера пытались убедить Вашингтон не вводить санкции до конца этого года, об этом пишет издание Bild.

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Издание ссылается на документ, оказавшийся в распоряжении немецких журналистов. В нем выдвигаются серьезные обвинения против правительства Германии, связанные с "Северным потоком-2".

Этот документ доказывает, что дочерней компании "Газпрома" удалось убедить официальный Берлин заниматься лоббизмом в свою пользу. Все это для того, чтобы остановить введение возможных санкций США против газопровода.

Компания Nord Stream 2 AG установила тесные контакты с ведомством канцлера и в вопросе "Северного потока-2" смогла заручиться поддержкой правительства ФРГ против США,

– пишут авторы.

Издание утверждает, что для точных гарантий Ангела Меркель якобы лично отправила в американскую столицу своего представителя.

Санкции затянут завершение на 5 лет

Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", может отсрочить его завершение на 5 лет. Однако это может произойти, если только их ввести до 31 декабря 2019 года.

Без американских санкций трубопровод будет полностью готов к эксплуатации до следующей осени,

– отмечается в документе.

Bild также напоминает, что посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер писала письма нескольким членам Конгресса в марте 2018 года. Среди них были и влиятельные сенаторы из Республиканской партии. Хабер призвала США не ужесточать свою политику санкций против России.

"Мы обеспокоены тем, что сейчас Конгресс рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций в сфере энергетики", – цитирует издание письмо посла.

С тех пор Хабер провела многочисленные переговоры на тему санкций и "Северного потока-2".

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Что такое "Северный поток-2"?

Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно у него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.

Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

"Северный поток-2" на карте