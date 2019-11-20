Украина будет обжаловать решение Германии по "Северному потоку-2", – Гончарук
"Газпром" получит возможность для злоупотребления своим положением, если Германия выведет "Северный поток-2" из-под действия ограничений ЕС. Украина будет обжаловать такое решение.
Украина будет защищать нормы европейского энергетического закона вместе с европейскими партнерами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с главой МИД Германии Гайко Маасом, а впоследствии написал на своей фейсбук-странице.
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Премьер подчеркнул, что Украина заинтересована в сильной Европе.
Подчеркиваю, что в случае преференциального вывода газопровода из-под действия Газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением,
– объяснил Гончарук.
Он добавил, что Украина будет делать все возможное для того, чтобы европейское законодательство применялось одинаково для всех энергетических проектов – в частности российских.
"Мы получаем тревожные сигналы относительно возможного исключения "Северного потока-2" из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым", – добавил премьер.
Отметим, что Германия – один из крупнейших сторонников российского морского трубопровода "Северный поток-2", который позволит России отказаться от транзита газа через Украину, который приносит по 3 миллиарда долларов доходов ежегодно.
Что могут решить в Германии?
Немецкий парламент со второй попытки ратифицировал обновленное законодательство ЕС, которое распространяет нормы ЕС на морские трубопроводы – и "Северный поток-2". Накануне в этог законопроект пытались внести правку, которая должна была предоставить право Германии вывести "Северный поток-2" обойти эти поправки.
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- Нормы европейского энергетического права распространяются на трубопроводы, которые подключаются к ГТС Евросоюза. Согласно требованиям ЕС, должны быть разделены поставщик газа и транспортировщик.
- Директива касается и "Северного потока-2". В частности, транспортировать газ по скандальному газопроводу должна компания, независимая от "Газпрома". В то же время 50% его пропускных возможностей должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков.
- Россия может попытаться обойти пункты директивы – продать 12 километров скандального "Северного потока-2". Речь о том участке, который находится в немецких водах.
- Если "Газпром" продаст этот участок другой компании, то сможет избежать процедуры анбандлинга – разделение активов, то есть отделение всего "Северного потока-2" в обособленную, независимую от "Газпрома" компанию.