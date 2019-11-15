"Газпром" может продать несколько километров "Северного потока-2"

"Газпром" могут вынудить продать 12 километров скандального "Северного потока-2". Речь о том участке, который находится в немецких водах.

Таким образом скандальный газопровод будет соответствовать обновленному европейскому энергетическому законодательству, об этом сообщают в немецком министерстве экономики и энергетики, пишет DW.

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Так, если "Газпром" продаст этот участок другой компании, то сможет избежать процедуры анбандлинга – разделения активов, то есть отделения всего "Северного потока-2" в обособленную, независимую от "Газпрома" компанию.

Общая длина Северного потока-2 составляет свыше 2400 километров.

Важно! Немецкий Бундестаг принял поправки, которые фактически позволят отклонение от директивы Евросоюза и предоставят возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты. Правительство Украины ожидает, что независимый энергетический регулятор Германии будет действовать в строгом соответствии с газовой директивой ЕС.

Что за газовая директива ЕС и будет ли влиять она на "Северный поток-2"?

Она вступила в силу в мае. Нормы европейского энергетического права распространяются на трубопроводы, которые подключаются к ГТС Евросоюза. Согласно требованиям ЕС, должны быть разделены поставщик газа и транспортировщик.

Директива касается и "Северного потока-2". В частности, транспортировать газ по скандальному газопроводу должна компания, независимая от "Газпрома". В то же время 50% его пропускных возможностей должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков.

Что такое "Северный поток-2"? Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года) – но пока этого не произойдет.

Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, так как он усилит энергетическую зависимость Европы от России.



"Северный поток-2" на карте