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      "Газпром" может продать несколько километров "Северного потока-2"

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      "Газпром" могут вынудить продать 12 километров "Северного потока-2" / AP

      "Газпром" могут вынудить продать 12 километров скандального "Северного потока-2". Речь о том участке, который находится в немецких водах.

      Таким образом скандальный газопровод будет соответствовать обновленному европейскому энергетическому законодательству, об этом сообщают в немецком министерстве экономики и энергетики, пишет DW.

      Важно: Германия приняла закон, который защитит "Северный поток-2": реакция украинского правительства

      Так, если "Газпром" продаст этот участок другой компании, то сможет избежать процедуры анбандлинга – разделения активов, то есть отделения всего "Северного потока-2" в обособленную, независимую от "Газпрома" компанию.

      Общая длина Северного потока-2 составляет свыше 2400 километров.

      Важно! Немецкий Бундестаг принял поправки, которые фактически позволят отклонение от директивы Евросоюза и предоставят возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ее пункты. Правительство Украины ожидает, что независимый энергетический регулятор Германии будет действовать в строгом соответствии с газовой директивой ЕС.

      Что за газовая директива ЕС и будет ли влиять она на "Северный поток-2"?

      • Она вступила в силу в мае. Нормы европейского энергетического права распространяются на трубопроводы, которые подключаются к ГТС Евросоюза. Согласно требованиям ЕС, должны быть разделены поставщик газа и транспортировщик.
      • Директива касается и "Северного потока-2". В частности, транспортировать газ по скандальному газопроводу должна компания, независимая от "Газпрома". В то же время 50% его пропускных возможностей должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков.

      Что такое "Северный поток-2"? Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года) – но пока этого не произойдет.

      • Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      • Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      • Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      • Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      • Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, так как он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

      Потік
      "Северный поток-2" на карте

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газ Газпром Северный поток-2
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