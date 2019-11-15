"Газпром" може продати кілька кілометрів "Північного потоку-2"

"Газпром" можуть змусити продати 12 кілометрів скандального "Північного потоку-2". Мова про ту ділянку, яка перебуває у німецьких водах.

Таким чином скандальний газопровід буде відповідати оновленому європейському енергетичному законодавству, про це повідомляють у німецькому міністерстві економіки та енергетики, пише DW.

Важливо: Німеччина схвалила закон, який захистить "Північний потік-2": реакція українського уряду

Так, якщо "Газпром" продасть цю ділянку іншій компанії, то зможе уникнути процедури анбандлінгу — розділення активів, тобто відокремлення всього "Північного потоку-2" у відокремлену, незалежну від "Газпрому" компанію.

Загальна довжина Північного потоку-2 складає понад 2400 кілометрів.

Важливо! Німецький Бундестаг ухвалив поправки, які фактично дозволять відхилення від директиви Євросоюзу та нададуть можливість газопроводу "Північний потік-2" обійти її пункти. Уряд України очікує, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини буде діяти у строгій відповідності до газової директиви ЄС.

Що за газова директива ЄС і чи впливатиме вона на "Північний потік-2"?

Вона набула чинності у травні. Норми європейського енергетичного права поширюються на трубопроводи, які підключаються до ГТС Євросоюзу. Відповідно до вимог ЄС, мають бути розділені постачальник газу та транспортувальник.

Директива стосується і "Північного потоку-2". Зокрема, транспортувати газ скандальним газопроводом повинна компанія, незалежна від "Газпрому". Водночас 50% його пропускних можливостей повинні бути зарезервовані для альтернативних постачальників.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року) – але наразі цього не відбудеться.

Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.



"Північний потік-2" на мапі