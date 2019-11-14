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      Німеччина схвалила закон, який захистить "Північний потік-2": реакція українського уряду

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      Німеччина схвалила закон, який захистить "Північний потік-2": реакція українського уряду
      Німеччина схвалила закон, який захистить "Північний потік-2": реакція українського уряду / Getty images

      Німецький Бундестаг ухвалив поправки, які фактично дозволять відхилення від директиви Євросоюзу та нададуть можливість газопроводу "Північний потік-2" обійти її пункти. Уряд України очікує, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини буде діяти у строгій відповідності до букви і духу газової директиви ЄС.

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у фейсбуці написав, що за останній тиждень на найвищому рівні було проведено низку переговорів з німецькими та європейськими колегами.

      Про поправку: Росія не матиме повного контролю над "Північним потоком-2"

      Політик стверджує, що отримав максимальні запевнення в тому, що норми ЄС будуть у повному обсязі без винятків відображені в німецькому законі про енергетику.

      Уряд України й надалі уважно спостерігатиме, як реалізуватиметься на практиці прийняте законодавство,
      – додав Гончарук.

      Прем’єр-міністр наголосив, що Україна продовжує стояти на позиціях, що Північний потік-2 – це російський геополітичний проект, який несе шкоду енергетичній безпеці Європі, зменшує конкуренцію на ринках Європи та посилює залежність європейських споживачів від одного постачальника.

      "І український уряд буде докладати максимум зусиль для протидії агресії Росії на енергетичному фронті", – зазначив він.

      Детальніше: Що означає газова директива ЄС для України та інших: коротко про головне

      Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали більше 2000 кілометрів труб, що складає більше 80% від загальної довжини. У РФ кажуть, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще декілька тижнів.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Важливо: Україна збирається заблокувати "Північний потік-2"

      Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Північний потік-2 Олексій Гончарук Газ Газпром Газовий конфлікт
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