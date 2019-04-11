Що означає газова директива ЄС для України та інших: коротко про головне

Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Теоретично вона має забезпечити функціонування газопроводів третіх країн та усунути потенційні неприємності від "Газпрому" на транзитному ринку. Чи дійсно ця директива – гарантія транзиту газу через Україну, 24 канал запитав у експертів.

Суть директиви та змін до неї

Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.

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Дія Газової директиви буде поширена також на газопроводи з третіх країн – на ті секції, які розташовані на території країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. Для "Північного потоку-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме Німеччина під наглядом Єврокомісії. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Загалом він має – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Які наслідки газової директиви ЄС для України

Єврокомісія врятувала майбутнє української ГТС, – вважає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. На його думку, газова директива означає, що "Північний потік-2" буде завантажений максимум на половину своїх потужностей, оскільки в рамках законодавства ЄС газотранспортна компанія не може бути виробником і постачальником одночасно.

Доступ до транспортних потужностей повинні мати і інші трейдери, яких в Росії немає. У ситуації, що склалася, "Північний потік -2" не має колишнього сенсу і стає неокупним,

– пояснив Пархоменко.

З точки зору ЄС кількість постачальників зменшиться, і в перспективі це може знизити пропозицію газу на ринку, уточнив фахівець. У короткостроковій перспективі це може призвести до збільшення цін. Але посилення позицій СПГ і реалізація нових газопроводів з Ізраїлю в Європу дозволять збалансувати вартість газу.

За рахунок введення нової директиви Україна зможе значно збільшити шанси відновлення колишніх обсягів транзиту і привабливості для інвесторів, відзначив аналітик.



Росія тисне "Північним потоком-2" на всю Європу

Російські підступи

Дочірня компанія російського "Газпрому", яка займається будівництвом "Північного потоку-2", вивчає можливість ухилитися від нової європейської газової директиви. Збираються створити дочірню компанію та передати в її управління останні 50 кілометрів газопроводу, які передують виходу труб на берег Німеччини. Якщо це зроблять – європейська газова директива не зможе поширюватися на весь "Північний потік-2". Тому що тоді вони виконають умову не бути одночасно виробником і трейдером. І "Газпром" зможе зберегти повний контроль над трубопроводом.

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Перспективи директиви

Прийняті Європарламентом зміни до Газової директиви мають бути ще схвалені Радою ЄС та офіційно опубліковані. Лише після цього вони набудуть юридичної сили, нагадав у коментарі 24 каналу експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

Очевидно це станеться до завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", що відкриває тактичну можливість згорнути цей проект. Це може статись у випадку недотриманням "Газпромом" європейського законодавства, зокрема і Газової директиви, до якої були внесені зміни,

– зауважив експерт.

Він пояснив: такі поправки визначають, що відповідальність за дотримання законодавства ЄС до окремого проекту (або надання йому виключення з-під дії правил) несуть органи країни, на кордоні якої такий об’єкт інтегрується з інфраструктурою ЄС. Таким чином, після офіційної імплементації змін до Газової директиви саме Німеччина вирішуватиме, чи проект "Північний потік-2" потрапляє під законодавство ЄС.

Та в будь-якому випадку, зауважив Білявський, Україна отримала додаткові можливості та аргументи для проведення наступного раунду переговорного процесу щодо транзитного контракту, який має відбутись у травні.

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