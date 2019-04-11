10:44
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 апреля
      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук
      Вєсті.UA
      19:41, 10 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Что значит газовая директива ЕС для Украины и других: коротко о главном

      138 Читати новину українською
      Газовая директива ЕС на Северный поток 2 - что это значит для Украины и других
      ЕС, "Северный поток-2" и зависимость от них Украины / 24 канал

      Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Теоретически она должна обеспечить функционирование газопроводов третьих стран и устранить потенциальные неприятности от "Газпрома" на транзитном рынке. Действительно ли эта директива – гарантия транзита газа через Украину, 24 канал спросил у экспертов.

      Суть директивы и изменений в ней

      Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

      Читайте также: Будут ли платить украинцы за газ по рыночной цене

      Действие Газовой директивы будет распространено также на газопроводы из третьих стран – на те секции, расположенные на территории страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. Для "Северного потока-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать Германия под наблюдением Еврокомиссии. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

      Что такое "Северный поток-2"?​Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. В общем он имеет – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.
      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Какие последствия газовой директивы ЕС для Украины

      Еврокомиссия спасла будущее украинской ГТС, – считает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. По его мнению, газовая директива означает, что "Северный поток-2" будет загружен максимум на половину своих мощностей, поскольку в рамках законодательства ЕС газотранспортная компания не может быть производителем и поставщиком одновременно.

      Доступ к транспортным мощностям должны иметь и другие трейдеры, которых в России нет. В сложившейся ситуации, "Северный поток -2" не имеет бывшего смысла и становится неокупаемым,
      – пояснил Пархоменко.

      С точки зрения ЕС количество поставщиков уменьшится, и в перспективе это может снизить предложение газа на рынке, уточнил специалист. В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению цен. Но усиление позиций СПГ и реализация новых газопроводов из Израиля в Европу позволят сбалансировать стоимость газа.

      За счет введения новой директивы Украина сможет значительно увеличить шансы восстановления прежних объемов транзита и привлекательности для инвесторов, отметил аналитик.

      Північний потік 2
      Россия давит "Северным потоком-2" на всю Европу

      Российские подступы

      Дочерняя компания российского "Газпрома", которая занимается строительством "Северного потока-2", изучает возможность уклониться от новой европейской газовой директивы. Собираются создать дочернюю компанию и передать в ее управление последние 50 километров газопровода, предшествующих выходу труб на берег Германии. Если это сделают – европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный поток-2". Потому что тогда они выполнят условие не являться одновременно производителем и трейдером. И "Газпром" сможет сохранить полный контроль над трубопроводом.

      Читайте также: Газовая атака: цель России и "Газпрома" – не прибыли, а "отрезанная" Украина

      Перспективы директивы

      Принятые Европарламентом изменения в Газовой директиве должны быть еще одобрены Советом ЕС и официально опубликованы. Только после этого они получат юридическую силу, напомнил в комментарии 24 каналу эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

      Очевидно, это произойдет до завершения строительства газопровода "Северный поток-2", открывает тактическую возможность свернуть этот проект. Это может произойти в случае несоблюдения "Газпромом" европейского законодательства, в том числе и Газовой директивы, в которую были внесены изменения,
      – отметил эксперт.

      Он объяснил: такие поправки определяют, что ответственность за соблюдение законодательства ЕС к отдельному проекту (или предоставление ему исключения из-под действия правил) несут органы страны, на границе которой такой объект интегрируется с инфраструктурой ЕС. Таким образом, после официальной имплементации изменений в Газовой директиве именно Германия будет решать, попадает ли проект "Северный поток-2" под законодательство ЕС.

      И в любом случае, отметил Белявский, Украина получила дополнительные возможности и аргументы для проведения следующего раунда переговорного процесса относительно транзитного контракта, который должен состояться в мае.

      Читайте также: Путин шантажирует Украину на 2,3 млрд евро, – Bild

      blog_ava
      Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
      сегодня
      5038
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Украина – Россия Статьи Евросоюз Северный поток-2 Газ Рынок газа
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия отправит крейсер "Москва" на покой
      сегодня , 10:01 Россия отправит крейсер "Москва" на покой
      Злой Одессит 415
      Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году
      сегодня , 08:45 Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году
      176
      Історія судді, яку покарали за відмову застосовувати домашній арешт до опонента президента
      сегодня , 08:44 Історія судді, яку покарали за відмову застосовувати домашній арешт до опонента президента
      Фундація DEJURE 784
      "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
      сегодня , 07:40 "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
      287
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      10 апреля , 22:45 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 18737
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Президент, Рада, Кабмин: кто за что отвечает
       30 марта , 15:01
      Глеб – об уходе Милевского с Динамо Брест: Нельзя трогать курицу, несущую золотые яйца
       25 августа 2018 , 12:42
      Ман Сити – Ливерпуль: как партнер Зинченко матом обозвал Салаха, судья симулировал, а героя вдохновила таинственная красавица
       4 января , 19:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук