Что значит газовая директива ЕС для Украины и других: коротко о главном

Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Теоретически она должна обеспечить функционирование газопроводов третьих стран и устранить потенциальные неприятности от "Газпрома" на транзитном рынке. Действительно ли эта директива – гарантия транзита газа через Украину, 24 канал спросил у экспертов.

Суть директивы и изменений в ней

Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

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Действие Газовой директивы будет распространено также на газопроводы из третьих стран – на те секции, расположенные на территории страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. Для "Северного потока-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать Германия под наблюдением Еврокомиссии. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

Что такое "Северный поток-2"?​Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. В общем он имеет – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.

Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Какие последствия газовой директивы ЕС для Украины

Еврокомиссия спасла будущее украинской ГТС, – считает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. По его мнению, газовая директива означает, что "Северный поток-2" будет загружен максимум на половину своих мощностей, поскольку в рамках законодательства ЕС газотранспортная компания не может быть производителем и поставщиком одновременно.

Доступ к транспортным мощностям должны иметь и другие трейдеры, которых в России нет. В сложившейся ситуации, "Северный поток -2" не имеет бывшего смысла и становится неокупаемым,

– пояснил Пархоменко.

С точки зрения ЕС количество поставщиков уменьшится, и в перспективе это может снизить предложение газа на рынке, уточнил специалист. В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению цен. Но усиление позиций СПГ и реализация новых газопроводов из Израиля в Европу позволят сбалансировать стоимость газа.

За счет введения новой директивы Украина сможет значительно увеличить шансы восстановления прежних объемов транзита и привлекательности для инвесторов, отметил аналитик.



Россия давит "Северным потоком-2" на всю Европу

Российские подступы

Дочерняя компания российского "Газпрома", которая занимается строительством "Северного потока-2", изучает возможность уклониться от новой европейской газовой директивы. Собираются создать дочернюю компанию и передать в ее управление последние 50 километров газопровода, предшествующих выходу труб на берег Германии. Если это сделают – европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный поток-2". Потому что тогда они выполнят условие не являться одновременно производителем и трейдером. И "Газпром" сможет сохранить полный контроль над трубопроводом.

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Перспективы директивы

Принятые Европарламентом изменения в Газовой директиве должны быть еще одобрены Советом ЕС и официально опубликованы. Только после этого они получат юридическую силу, напомнил в комментарии 24 каналу эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

Очевидно, это произойдет до завершения строительства газопровода "Северный поток-2", открывает тактическую возможность свернуть этот проект. Это может произойти в случае несоблюдения "Газпромом" европейского законодательства, в том числе и Газовой директивы, в которую были внесены изменения,

– отметил эксперт.

Он объяснил: такие поправки определяют, что ответственность за соблюдение законодательства ЕС к отдельному проекту (или предоставление ему исключения из-под действия правил) несут органы страны, на границе которой такой объект интегрируется с инфраструктурой ЕС. Таким образом, после официальной имплементации изменений в Газовой директиве именно Германия будет решать, попадает ли проект "Северный поток-2" под законодательство ЕС.

И в любом случае, отметил Белявский, Украина получила дополнительные возможности и аргументы для проведения следующего раунда переговорного процесса относительно транзитного контракта, который должен состояться в мае.

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