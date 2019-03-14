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      Россия придумала как сохранить полный контроль над "Северным потоком-2"

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      Россия придумала как сохранить полный контроль над "Северным потоком-2"
      Россия придумала как сохранить полный контроль над "Северным потоком-2" / Фото из открытых источников

      Дочерняя компания российского Газпрома, которая занимается строительством морского газопровода в обход Украины – "Северного потока-2" изучает возможность уклониться от новой европейской газовой директивы.

      Газпром собирается создать дочернюю компанию и передать в ее управление последних 50 километров газопровода, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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      Чем грозит решение Газпрома? Если новую дочернюю компанию создадут и передадут ей последние 50 километров морского газопровода, которые предшествуют выходу труб на берег Германии, то европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный поток-2", а сам Газпром сможет сохранить полный контроль над трубопроводом.

      Накануне Комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза.

      Что предусматривают изменения в газовую директиву? Они предусматривают распространение действия газовой директивы на газопроводы из третьих стран только на те секции, которые расположены на территории страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии, – Германия. То есть, Газпром не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, проходит через  Финляндию, Польшу, Швецию, Данию и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.
      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Евросоюз Новости политики Газ Новости России Газпром Северный поток-2 Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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