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      Росія вигадала як зберегти повний контроль над "Північним потоком-2"

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      Росія вигадала як зберегти повний контроль над "Північним потоком-2"
      Росія вигадала як зберегти повний контроль над "Північним потоком-2" / Фото з відкритих джерел

      Дочірня компанія російського Газпрому, яка займається будівництвом морського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2" вивчає можливість ухилитися від нової європейської газової директиви.

      Газпром збирається створити дочірню компанію та передати в її управління останніх 50 кілометрів газопроводу, повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

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      Чим загрожує рішення Газпрому? Якщо нову дочірню компанію створять та передадуть їй останні 50 кілометрів морського газопроводу, які передують виходу труб на берег Німеччини, то європейська газова директива не зможе поширюватися на весь "Північний потік-2", а сам Газпром зможе зберегти повний контроль над трубопроводом.

      Напередодні Комітет постійних представників держав ЄС затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу.

      Що передбачають зміни до Газової директиви? Вони передбачають поширення дії Газової директиви на газопроводи з третіх країн лише на ті секції, які розташовані на території країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, Газпром не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      сьогодні
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      Теги: Євросоюз Новини політики Газ Новини Росії Україна – Росія Північний потік-2 Газпром
      Джерело: 24 Канал
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