Україна оскаржуватиме рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2", – Гончарук

"Газпром" отримає можливість для зловживання своїм становищем, якщо Німеччина виведе "Північний потік-2" з-під дії обмежень ЄС. Україна оскаржуватиме таке рішення.

Україна буде захищати норми європейського енергетичного закону разом з європейськими партнерами. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, а згодом написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Прем’єр наголосив, що Україна зацікавлена у сильній Європі.

Підкреслюю, що у разі преференційного виведення газопроводу з-під дії Газових директив ЄС "Газпром" отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем,

– пояснив Гончарук.

Він додав, що Україна буде робити все можливе для того, аби європейське законодавство застосовувалось однаково для всіх енергетичних проєктів – зокрема російських.

"Ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення "Північного потоку-2" з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим", – додав прем’єр.

Зазначимо, що Німеччина – один з найбільших прихильників російського морського трубопроводу "Північний потік-2", який дасть змогу Росії відмовитися від транзиту газу через Україну, який приносить по 3 мільярди доларів доходів щороку.

Що можуть вирішити у Німеччині?

Німецький парламент з другої спроби ратифікував оновлене законодавство ЄС, яке поширює норми ЄС на морські трубопроводи – і "Північний потік-2". Напередодні до цього законопроєкту намагалися внести правку, яка мала надати право Німеччині вивести "Північний потік-2" обійти ці поправки.

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