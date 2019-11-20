Україна оскаржуватиме рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2", – Гончарук
"Газпром" отримає можливість для зловживання своїм становищем, якщо Німеччина виведе "Північний потік-2" з-під дії обмежень ЄС. Україна оскаржуватиме таке рішення.
Україна буде захищати норми європейського енергетичного закону разом з європейськими партнерами. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, а згодом написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Прем’єр наголосив, що Україна зацікавлена у сильній Європі.
Підкреслюю, що у разі преференційного виведення газопроводу з-під дії Газових директив ЄС "Газпром" отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем,
– пояснив Гончарук.
Він додав, що Україна буде робити все можливе для того, аби європейське законодавство застосовувалось однаково для всіх енергетичних проєктів – зокрема російських.
"Ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення "Північного потоку-2" з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим", – додав прем’єр.
Зазначимо, що Німеччина – один з найбільших прихильників російського морського трубопроводу "Північний потік-2", який дасть змогу Росії відмовитися від транзиту газу через Україну, який приносить по 3 мільярди доларів доходів щороку.
Що можуть вирішити у Німеччині?
Німецький парламент з другої спроби ратифікував оновлене законодавство ЄС, яке поширює норми ЄС на морські трубопроводи – і "Північний потік-2". Напередодні до цього законопроєкту намагалися внести правку, яка мала надати право Німеччині вивести "Північний потік-2" обійти ці поправки.
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- Норми європейського енергетичного права поширюються на трубопроводи, які підключаються до ГТС Євросоюзу. Відповідно до вимог ЄС, мають бути розділені постачальник газу та транспортувальник.
- Директива стосується і "Північного потоку-2". Зокрема, транспортувати газ скандальним газопроводом повинна компанія, незалежна від "Газпрому". Водночас 50% його пропускних можливостей повинні бути зарезервовані для альтернативних постачальників.
- Росія може спробувати обійти пункти директиви – продати 12 кілометрів скандального "Північного потоку-2". Мова про ту ділянку, яка перебуває у німецьких водах.
- Якщо "Газпром" продасть цю ділянку іншій компанії, то зможе уникнути процедури анбандлінгу — розділення активів, тобто відокремлення всього "Північного потоку-2" у відокремлену, незалежну від "Газпрому" компанію.