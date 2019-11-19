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      Зеленський поговорив з главою МЗС Німеччини про газ і Донбас

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      Зеленський обговорив з Маасом зустріч у нормандському форматі / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський обговорив із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом безпекову ситуацію на Донбасі, питання співпраці між країнами та проєкт "Північний потік-2".

      Зеленський розповів Маасу про безпекову ситуацію на Донбасі. Президент України також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту, повідомила пресслужба Офісу Президента.

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      Політики також обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин; питання практичної співпраці щодо курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

      Зеленський подякував за послідовну підтримку з боку Німеччини територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини.

      Раніше на пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком Маас заявив, що Росії вже час виконувати взяті на себе зобов'язання щодо врегулюванню ситуації на Донбасі, а результат треба вимірювати результатами і діями.

      Німецький міністр зазначив, що закон про особливий статус Донбасу та підготовка місцевих виборів – це лише два з низки серйозних питань, які стоять перед учасниками саміту в нормандському форматі. Тому "Німеччина і Франція докладатимуть зусиль, щоб мир нарешті прийшов на Схід України".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Нормандський формат Газ Північний потік-2 Війна на Донбасі
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