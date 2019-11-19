Зеленський поговорив з главою МЗС Німеччини про газ і Донбас

Президент України Володимир Зеленський обговорив із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом безпекову ситуацію на Донбасі, питання співпраці між країнами та проєкт "Північний потік-2".

Зеленський розповів Маасу про безпекову ситуацію на Донбасі. Президент України також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту, повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Політики також обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українсько-німецьких відносин; питання практичної співпраці щодо курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Зеленський подякував за послідовну підтримку з боку Німеччини територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини.

Раніше на пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком Маас заявив, що Росії вже час виконувати взяті на себе зобов'язання щодо врегулюванню ситуації на Донбасі, а результат треба вимірювати результатами і діями.

Німецький міністр зазначив, що закон про особливий статус Донбасу та підготовка місцевих виборів – це лише два з низки серйозних питань, які стоять перед учасниками саміту в нормандському форматі. Тому "Німеччина і Франція докладатимуть зусиль, щоб мир нарешті прийшов на Схід України".