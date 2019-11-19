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      Що чекають від Росії на нормандському саміті: позиція Німеччини та України

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      Хайко Маас відвідав Україну та зустрівся з Вадимом Пристайком / Колаж 24 каналу

      Істотного прогресу у врегулюванні конфлікту – ось, чого очікує Україна за результатами саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Причому зараз якраз час Росії виконувати зобов'язання щодо Донбасу, які та на себе взяла.

      Про це заявили керівник українського МЗС Вадим Пристайко та його німецький колега Хайко Маас на спільній пресконференції в Києві 19 листопада, пише Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: "Нормандська четвірка" вже погодила документ, який підпишуть на саміті, – ЗМІ

      Пристайко: Очікуємо прогресу

      "Сподіваємося, на цій зустрічі ми досягнемо реального прогресу, якого очікували з 2016 року (саме тоді лідери країн "нормандської четвірки" зустрічалися востаннє – 24 канал)", – сказав Пристайко на пресконференції.

      За словами міністра, українська делегація поїде на саміт із "відкритими ідеями та відкритим розумом": "Ми готові сприйняти розумний компроміс і привести додому прогрес, до якого так давно прагнемо".

      Говорили і про виведення іноземних збройних формувань з окупованої території Донбасу. Пристайко з цього приводу заявив: "Ми реалісти. Ми розуміємо, що вимагати цього перед нормандської зустріччю просто немає сенсу".

      Маас: Чекаємо реальних кроків Росії

      На цій ж пресконференції міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Росії вже час виконувати взяті на себе зобов'язання щодо врегулюванню ситуації на Донбасі.

      Ми вважаємо, що зараз – черга Росії реалізувати те, про що домовлялися в результаті переговорів. Вимірювати (прогрес – 24 канал) треба результатами і діями,
      – сказав Маас.

      Німецький міністр зазначив, що закон про особливий статус Донбасу та підготовка місцевих виборів – це лише два з низки серйозних питань, які стоять перед учасниками саміту в нормандському форматі. Тому "Німеччина і Франція будуть докладати зусиль, щоб мир нарешті прийшов на Схід України".

      19 листопада президент Зеленський також заявив, що Україна готується до переговорів у нормандському форматі та налаштована розв'язати питання війни на Донбасі лише дипломатичним шляхом. Глава України очікує від зустрічі реальних результатів.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Нормандський формат Війна на Донбасі Вадим Пристайко
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